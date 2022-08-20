Lucid Air Sapphire Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

0-100 hızlanma süresi iki saniyenin altında, 0-400 metre dokuz saniyenin altında ve en yüksek hız 320 km’nin üzerinde. Lucid Motors, bugün Monterey Otomobil Haftası’nda yeni üç motorlu Sapphire modelini tanıtarak amiral gemisi Air EV’yi güçlendirmeye devam ediyor.

Gelecek yıl piyasaya çıkacak olan bu yeni sürüm, onu gezegendeki en hızlı seri üretim elektrikli otomobillerden biri olmak için müthiş performans özellikleri sunuyor.

Geçen yıl Lucid Air sedan, 1,111 beygir gücüne sahip sınırlı sayıda Dream Edition modeliyle geçen sonbaharda piyasaya çıktı. Bunu bu yılın başlarında, 720 km menzil, 1.050 beygir gücü ve 2,6 saniyede 0-100 hızlanma vaat eden Performance sürümü şeklinde memnuniyetle karşılanan Grand Touring ile takip edildi. Yani aslında 2 performans modelini zaten üretti.

Çocuk oyuncağı.

Nispeten yeni gelişen otomobil üreticisi, Air’in üretim beklentilerini birçok kez yönetmek zorunda kalsa da, EV inovasyonunu ve muhtemelen bazı yeni rekorları zorlamaya devam ediyor.

Air Grand Touring Performance‘a ek olarak, Lucid kısa süre önce, yukarıdaki versiyonda mevcut olacak olan yeni bir Stealth modelini ve Air’in bir sonraki üretimi planlanan Touring versiyonunu tanıttı.

Air sedanın üç motorlu versiyonu hakkında aylarca konuşulmasından sonra, Lucid Motors sonunda teslim oldu. Yeni Lucid Air Sapphire sonunda tanıtıldı.

Lucid’s Air, Sapphire ile üç motorlu oluyor

Lucid Motors, bu sabah Monterey Araba Haftası sırasında Quail Lodge’da yeni üç motorlu Air’i resmen tanıttı ve Lucid’in ileriye dönük tüm EV modellerinin ultra yüksek performanslı bir versiyonu olarak mevcut olacağını söylediği yeni bir Sapphire markasının ayrıntılarını paylaştı. Lucid Group CEO’su ve CTO’su Peter Rawlinson şunları söyledi:

Geçen yıl, Lucid, şirket içi teknolojimiz tarafından benzersiz bir şekilde etkinleştirilen eşsiz menzil, verimlilik, üstün sürüş dinamikleri ve iç mekan birleşimi olan Lucid Air’in piyasaya sürülmesiyle dünyayı sarstı. Bugün, Sapphire serisinin tanıtımıyla, bir sonraki mantıklı ilerleme adımını atıyoruz. Sapphire adını taşıyan ilk Lucid ürünü olan Lucid Air Sapphire, elektrik yüksek performansını bir sonraki seviyeye taşımak için teknik becerimizi geliştiriyor. Sapphire, elektrik performansının zirvesini temsil eder; Sonunda uzun zamandır aradığım performansa ulaştım. Özenli geliştirme çalışmasından sonra, Lucid Air Sapphire’in tatmin edici bir performans gösterdiğini doğrulayabiliyorum ve en seçici sürücülerin de aynı fikirde olacağına inanıyorum.

Rawlinson ne tür özelliklerden bahsediyor? Yeni başlayanlar için 1.200 beygir gücü – karşılaştırma için Tesla Model S Plaid‘den yaklaşık 200 hp daha fazla, ancak Rimac Nevara’daki 1.800+ hp’den biraz daha az. Bu rakamlarla Lucid, yeni üç motorlu Air Sapphire’i “dünyanın en güçlü sedanı” olarak selamlıyor. Tüm bunlar, Lucid Motors’un nihai beygir gücü değerlerinin performans gösterileri ile birlikte daha sonraki bir tarihte açıklanacağını söyledi. İşte tam özet:

0-100 km/s 2 saniyenin altında

0-160 km/s 4 saniyenin altında

9 saniyenin altında 400 metre

320 kilometrenin üzerinde en yüksek hız

Lucid, yukarıdaki rakamların Air sedan’da ekstra maliyetli ekipman yükseltmeleri veya uzun süreli ön koşullandırma rutinleri olmadan elde edilebileceğini paylaştı. Üçüncü motor Sapphire’in yıldızı olsa da, halihazırda Air’in aldığı tek yükseltme bu değil.

Yeni Lucid Air Sapphire, ön ve arkada daha sert yaylar, benzersiz amortisör ayarları ve ayrıca ABS, çekiş ve denge kontrolü için benzersiz ayar özelliklerine sahiptir. Yeni üç motorlu versiyon ayrıca, bu tür yüksek performanslı sürüş için gerekli olan durdurma gücünü sağlamak için karbon seramik frenlerle standart olarak geliyor.

Sapphire’in gelişmiş şasi kurulumu, daha geniş, daha agresif tekerlekler ve Michelin PS4S lastiklerinin yanı sıra, çıkarılabilir karbon fiber aero disk tekerlek kapaklarına sahip kademeli Aero Sapphire tekerleklerin üzerinde tork yönlendirme yetenekleri sunacak.

Ayrıca, üç motorlu havada tanıtılan ve yeni ultra performans markasının tanımlayıcısı olmaya devam etmesi gereken yeni Safir Mavisi dış cephe boyasına da dikkat edin. Lucid Group marka ve tasarımdan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Derek Jenkins bu konuda şunları söyledi:

Sapphire, ultra yüksek performanslı lüksün Lucid için ne anlama geldiğinin somutlaşmış halidir. Sapphire, parlaklığı, rengi ve sertliği ile ödüllendirilen en değerli taşlar arasındadır. Imperial Blue, uzun zamandır uluslararası yarışmalara katılan Amerikan motor sporları takımları için fiili ulusal renk olmuştur. Lucid’in özel ultra yüksek performanslı markası olarak Sapphire, yenilik ve teknoloji için yeni standartlar belirlerken bu tarihe atıfta bulunuyor.

Lucid, yeni Sapphire Mojave iç temasını tanıtıyor

Lucid’in en son Air sedan yinelemesinin kabinine taşınmak, fiyat etiketini haklı çıkarmaya yardımcı olmak için bir dizi tasarım yükseltmesi sunuyor. Buna, Safir Mavisi dikişlerle vurgulanan, siyah deri döşemeli ve siyah Alcantara ile süslenmiş yeni 18 yönlü elektrikli spor koltuklar dahildir.

Koltuk başlıkları, Amerikan otomobil üreticisinin ayı logosuyla işlenmiş California köklerine selam veriyor. Ön panel ve kapılar Mojave koyu ahşap kaplamalara sahipken, direksiyon simidi ve üst çatı yapıları da siyah Alcantara ile vurgulanıyor.

Lucid Air Sapphire Fiyatı

Tamam, ne kadar? Plaid’in pahalı olduğunu mu düşündün? Diğer Air modelleriyle karşılaştırıldığında, Sapphire’ın fiyatı oldukça yüksek gelebilir.

Fiyatı 249.000 $ ve teslimatların önümüzdeki yıl her iki ülke için de yapılması planlanıyor. Lucid Motors, Air’in bu üç motorlu Sapphire markalı versiyonunun sınırlı üretim modeli olarak üretileceğini belirtiyor ancak bu elektrikli otomobillerin hangi sayılarda üretileceği şu anda belli değil.

Yeni Air Sapphire için rezervasyonlar önümüzdeki 23 Ağustos Salı günü açılacak.