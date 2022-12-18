M-Vision Robotaksi’nin Daha Fazla Fotoğrafı Yayınlandı

Zeekr’den M-Vision, sürücüsüz taksi hizmetinin geleceğini gösteren birçok konsept araçtan biridir. Aradaki fark, M-Vision’ın ABD’ye gelmesi ve Waymo’nun otonom taksi filosunun bir parçası olması.

Araç, sürücüsüz seçeneği destekleyecek şekilde modifiye edilen Zeekr SEA-M platformu temel alınarak tasarlandı. Aracın sıfırdan tasarlanması gerekiyordu ve taksi ve ulaşım hizmetine yönelik olduğu için farklı gereksinimler vardı.

Ön döner koltuklar otomobili tekerlekli bir konferans salonuna dönüştürmeyi teklif ederken, iç mekan son milimetresine kadar kullanılıyor. Bunu birçok konsept otomobilde gördük ama M-Vision bunu üretim aracına getiriyor.

Genel tasarım nötr ve çabuk eskimeyecek kadar fütüristiktir ve bir filo aracı için önemli bir parça olan uzun yıllar tazeliğini koruyacaktır. Hem arka hem de ön sürgülü kapı, iç mekanın ferah ve davetkar görünmesini sağlar.

Şirket henüz herhangi bir spesifikasyonu onaylamasa da, otomobilin sadece beş yılda, şarj için günde 8 saat kalan, beklenen 16 saatlik vardiyalarda yarım milyon km yol kat etmesi bekleniyor. M-Vision mevcut SEA platformu bileşenlerini kullandığından, Zeekr 009’dan 116 kWh’lik pili görmeyi bekleyebiliriz bir robot taksi için.

Otomobil, konsept araçtan çok da farklı olmayan üretim versiyonu olması beklenen bu yılın başından beri İsveç’teki yollarda test ediliyor. İsveç’te test edilen araç, herhangi bir sorun olmadan derin karla başa çıktığı için bir AWD aktarma organına sahip görünüyordu.