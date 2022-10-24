macOS Ventura Nihayet Çıktı – Özellikleri

WWDC 2022’de duyurulmasından aylar sonra macOS Ventura artık beta sürümünden çıktı ve herkes tarafından indirilebilir. Apple’ın yeni güncellemesi, parlak turuncu yeni duvar kağıdına ek olarak, Stage Manager, Continuity Kamera ve bir dizi yeniden tasarlanmış uygulama dahil olmak üzere birçok yeni özellik ile birlikte geliyor.

Stage Manager en büyük ve en tartışmalı yeni özellik. Bazıları pencere düzenini sezgisel olarak ele almanın keyfini çıkarsa da, çoklu göreve yönelik yeni yaklaşım kesinlikle MacBook’lardan çok iPad için tasarlandığını hissettiriyor.

Continuity Kamera (Devamlılık Kamerası) ise eski MacBook web kameranızı iPhone’unuzun kamerasıyla değiştirmenin zarif bir yolu diyebiliriz. Birkaç yıllık bir MacBook’unuz varsa, Continuity Camera’yı kullanmak görüntülü aramalarda görüntü kalitesinde önemli bir yükseltme sağlıyor.

Diğer daha küçük yükseltmeler arasında yeniden tasarlanmış Sistem Tercihleri ​​(artık Ayarlar olarak adlandırılıyor), FaceTime Handoff, Mesajlarda SharePlay, elden geçirilmiş bir Posta uygulaması ve daha fazlası yer alıyor. Saat ve Hava Durumu gibi bazı yeni özel uygulamalar bile var.

Duyuru, Apple’ın iPad serisinde ve iPadOS’ta bazı güncellemeleri duyurmasından sadece bir hafta sonra geldi.

MacOS Ventura, aşağıdaki Mac bilgisayarlarla uyumlu:

iMac (2017 ve sonrası)

MacBook Pro (2017 ve sonrası)

MacBook Air (2018 ve sonrası)

MacBook (2017 ve sonrası)

Mac Pro (2019 ve sonrası)

iMac Pro

Mac mini (2018 ve sonrası)

Ventura güncellemesi, 2016’dan önce geçen yılki macOS Monterey’in desteklediği tüm Mac’leri dışarıda bırakıyor.

Bunlara özellikle 2013 Mac Pro, 2014 Mac Mini, 2015 MacBook Air, 2015 MacBook Pro, 2015 iMac, 2016 MacBook ve 2016 MacBook Pro dahil.