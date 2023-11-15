Madame Web İlk Fragmanı Yayımlandı Spider Woman ile Dikkat Çekti

Di Bonaventura Pictures ve Columbia Pictures ortaklığında üretilen; Marvel Entertainment ve Sony Pictures’ın da yayımcı olarak yer aldığı Amerikan süper kahraman filmi Madame Web ilk tanıtım filmi bugün (15 Kasım Çarşamba) izleyicilerle buluştu. Madame Web ilk fragmanı Spider Woman’ı oynayan Sydney Sweeney ve Madame Web’i oynayan Dakota Johnson ile büyük sükse yapsa da, süper kahraman filmi tutkunları ikiye bölündü bile…

Madame Web İlk Fragmanı Yayımlandı Spider Woman Dikkat Çekti

Spider Man evreninde geçen ve uzun süredir beklenen Madame Web, bugün Sony Pictures resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru ile tanıtıldı. S.J. Clarkson’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmden ilk fragman da yayımlanırken, Madame Web ne zaman çıkacak sorusu da cevap buldu.

16 Şubat 2024 itibariyle sinema salonlarındaki yerini alacak olan Madame Web için Sony Pictures resmi Twitter (X) hesabından bugün yapılan paylaşımda; “Onun ağı hepsini birbirine bağlıyor. #MadameWeb çok yakında yalnızca sinema salonlarında gösterime girecek” ifadelerine yer verildi. İşte Madame Web’in ilk fragmanı:

Her web connects them all. 🕸 #MadameWeb is coming soon exclusively to movie theaters. pic.twitter.com/OzC1bf00ur — Sony Pictures (@SonyPictures) November 15, 2023

Fragmanın yayımlanmasının akabinde, yalnızca Twitter (X) üzerinden dahi saatler içerisinde milyonlarca kez izlenen ilk tanıtım filmi büyük bir heyecana sahne oldu. Filmi bekleyenlerin genellikle beğenisini ifade ettiği ilk fragman da Spider Woman karakteri de dikkat çekti. Bazı seyirciler karakterin adının “Black Cat” olması gerektiğini savunurken, örümcek kadın karakterinin hiç olmaması gerektiğini iddia edenler de oldu.

En güncel film dizi oyun animasyon uyarlama haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Madame Web ve Spider Woman Hakkında İlk Yorumlar

The Animated Series de 3. Chapter’dan itibaren Spider Man’e akıl hocalığı yapan Madame Web; güçlü bir kadın karakter olarak Amerikan Süper Kahraman Filmi severlerin yakından tanıdığı figürlerden. Filmden ilk videonun gelmesinin akabinde izleyicilerin sosyal medyadaki tepkilerinden bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Örümcek evreni çizgi romanlarını full kadın Spider Man olarak mı uyarlamışlar? İzlediğimden onu anladım ben. Parodi film mi olacak tam anlamadım açıkçası…”

“The Marvels’den iyi olacağı kesin gibi. En azından sırf bunun için bile bir şans verilir bence. Ancak genel olarak “kadın örümcek adam” fikrine karşı olduğumu söyleyebilirim.”

“Spider-Woman’ı Sydney Sweeney oynayacak olması harika. Sadece O’nun için bile izlenir açıkçası.

“Oyuncu kadrosu baya iyi. Klasik süper kahraman filmlerinin de dışına çıkılmış gibi görünüyor fragmanda, gidip izleyeceğim sinemada.”

“Sırf Dakota Johnson ve Sydney Sweeney için bile izlerim, geri sayıma geçildi. Türkiye’de vizyona girmesini dört gözle bekleyeceğim.”