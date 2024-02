Ana Sayfa » Oyun Madden NFL 24 Xbox Game Pass’e Geliyor Oyun Madden NFL 24 Xbox Game Pass’e Geliyor Emine Emre 1 Görüntüleme

Madden NFL 24 Xbox Game Pass’e geliyor. Microsoft’un dijital oyun abonelik hizmeti olan Xbox Game Pass yeni oyunlarla kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Sisteme yeni eklenecek oyunları açıklayan Microsoft toplamda 3500 TL değerinde oyunu abonelik hizmetiyle sunacak. Yüksek fiyat değerine sahip oyunların yer aldığı listede Madden NFL 24 de yer alıyor. Madden NFL 24 Xbox Game Pass’e ekleniyor. Platforma eklenecek diğer oyunlar ise içeriğimizde…

Madden NFL 24 Xbox Game Pass’e Geliyor

Dijital oyun abonelik hizmetleri arasında da tıpkı oyun konsollarında olduğu gibi büyük bir rekabet bulunuyor. Bu kapsamda her platform daha çok aboneye sahip olabilmek ve kullanıcı çekmek için oyun kütüphanelerine sevilen ve popüler oyunları eklemeye ve oyun sayılarını artırmaya gayret gösteriyor. Bu kapsamda Xbox Game Pass de kütüphanesine yeni eklenecek olan oyunları açıkladı.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Kısa zaman içerisinde Xbox Game Pass abonelik servisinde göreceğimiz bu yapımların toplam değeri yaklaşık 3bin 500 TL seviyelerinde. Her ay yeni oyunların eklendiği platforma yeni eklenecek oyunlar arasında sevilen Amerikan futbolu oyunu ve yaklaşık 1400 TL değerinde Madden NFL 24, birinci şahıs nişancı oyunu olan Warhammer 40,000: Boltgun da bulunuyor.

Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre Return to Grace ve Tales of Arise yapımları Xbox Game Pass kütüphanesine bugün yani 20 Şubat itibarı ile eklenmiş durumda. Kısa bir süre içerisinde Game Pass aboneleri Bluey: The Videogame ve Maneater gibi popüler oyunları da listede görebilecek.

Warhammer 40,000: Boltgun 5 Mart’ta Xbox Game Pass’te!

Xbox resmi web sitesinde duyurulan listede yer alan bilgilere göre Madden NFL 24 yapımı 27 Şubat tarihinde platforma eklenecek ve yalnızca bulut oyun sistemi üzerinden oynanabilecek. Diğer oyunlar ise hem bulut hem PC hem de konsol üzerinden oynanabilecek. Warhammer 40,000: Boltgun oyunu ise 5 Mart’ta Game Pass kütüphanesinde yerini alacak.

Xbox Game Pass kütüphanesine yeni eklenecek oyunlar aşağıdaki gibi listelenebilir: