Mafia 2 Tüm Hileler

2000 ve 1998 doğumlu oyun severlerin severek oynadığı Mafia 2, 2K Czech tarafından geliştirilen ve 2K Games tarafından 24 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanan video oyunudur. Halen günümüzde Mafia 2’nin hayranları bu oyunu severek oynuyor.
2010 yılından beri 3 oyun ile oyuncuların karşısına çıkan Mafia serisi, 3. oyunun iyi bir yer edinememesinden sonra oyuna ara vermişti. Milyonlarca oyuncunun hala severek oynadığı oyun serisi Mafia, oyun içerisinde eğlenceli vakit geçirebileceğiniz pek çok şeyi barındırıyor. Fakat Mafia’da, GTA gibi oyun serilerinde bulunan hile sistemi benzeri bir sistem bulunmuyor. Yani Mafia 2’de dahili bir hile sistemi bulunmuyor. Fakat trainer dosyasını Mafia’ya kurmanız halinde oyun içi hileleri aktif edebiliyorsunuz.
Mafia 2, açık dünya aksiyon-macera video oyunudur. Oyun içerisinde görevleri yaparken bazı görevlerde tıkanmalar yaşanıyor zor görevlerde hile kodları veya trainer kullanılıyor. Ancak bu hile kodlarını kullanmak için trainer dosyasını bilgisayarınıza yüklemeniz ve ardından oyunu açmanız gerekiyor.
Mafia 2 Trainer Şifreleri Neler?
|INSERT
|Hile sistemini aktif eder
|NUMPAD 1
|Sınırsız sağlığınız olur
|NUMPAD 2
|Sınırsız paranız olur
|NUMPAD 3
|Sınırsız klipler
|NUMPAD 4
|Sınırsız cephaneniz olur
|NUMPAD 5
|Düşmanlarınız kolay olur
|NUMPAD 6
|Polisler kolay olur
|NUMPAD 7
|Oyun oldukça hızlanır
|NUMPAD 8
|Oyun ağır çekimle devam eder
|NUMPAD 9
|Oyun normal hız ile devam eder
|NUMPAD 0
|Arabanız limitsiz sağlamlığa kavuşur
|NUMPAD +
|Zamanı hızlandırır
|NUMPAD –
|Zamanı yavaşlatır
|F2
|Saat ve yazıları açıp kapatır
|F12
|Oyun menüsünü açıp kapatır
|HOME
|Hile sistemini kapatır
Mafia 2’nin Konusu
İlk oyunundan sekiz koca yılın ardından gelen Mafia II, öncülünün aksine bu defa 1940’lı ve 1950’li yıllarda geçiyordu. Oyunda yönetilen karakter, Sicilyalı bir göçmenin oğlu olan Vito Scaletta idi. İkinci Dünya Savaşı gazisi olan Scaletta, evine dönerken radyoda, Dean Martin’in kadife gibi sesiyle mükemmel şekilde yorumladığı “Let It Snow” parçası çalıyordu. Oyunda görevler ilerledikçe bir şeylerin eksik olduğu anlaşılıyordu, Scaletta oyunun çok önemli bir kısmında ayak işleri yapıyordu. Ancak hem senaryonun gidişatı hem de atmosfer, ufak tefek aksaklıkları güzel perdeliyordu.
Yapım için farklı hikayeler anlatan ek paketler çıktı, ancak asıl oyun kadar ses getirmedi. İkinci oyunun, ilk oyunun başarısı altında ezilmesi nedeniyle Mafia serisinin geleceğiyle ilgili kuşkular dillendirilmeye başlandı.
Ayrıca bkz: GTA 3 Hileleri