Mafia 2 Tüm Hileler

2000 ve 1998 doğumlu oyun severlerin severek oynadığı Mafia 2, 2K Czech tarafından geliştirilen ve 2K Games tarafından 24 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanan video oyunudur. Halen günümüzde Mafia 2’nin hayranları bu oyunu severek oynuyor.

2010 yılından beri 3 oyun ile oyuncuların karşısına çıkan Mafia serisi, 3. oyunun iyi bir yer edinememesinden sonra oyuna ara vermişti. Milyonlarca oyuncunun hala severek oynadığı oyun serisi Mafia, oyun içerisinde eğlenceli vakit geçirebileceğiniz pek çok şeyi barındırıyor. Fakat Mafia’da, GTA gibi oyun serilerinde bulunan hile sistemi benzeri bir sistem bulunmuyor. Yani Mafia 2’de dahili bir hile sistemi bulunmuyor. Fakat trainer dosyasını Mafia’ya kurmanız halinde oyun içi hileleri aktif edebiliyorsunuz.

Mafia 2, açık dünya aksiyon-macera video oyunudur. Oyun içerisinde görevleri yaparken bazı görevlerde tıkanmalar yaşanıyor zor görevlerde hile kodları veya trainer kullanılıyor. Ancak bu hile kodlarını kullanmak için trainer dosyasını bilgisayarınıza yüklemeniz ve ardından oyunu açmanız gerekiyor.

Mafia 2 Trainer Şifreleri Neler?

INSERT Hile sistemini aktif eder NUMPAD 1 Sınırsız sağlığınız olur NUMPAD 2 Sınırsız paranız olur NUMPAD 3 Sınırsız klipler NUMPAD 4

Sınırsız cephaneniz olur NUMPAD 5 Düşmanlarınız kolay olur NUMPAD 6 Polisler kolay olur NUMPAD 7 Oyun oldukça hızlanır NUMPAD 8 Oyun ağır çekimle devam eder NUMPAD 9 Oyun normal hız ile devam eder NUMPAD 0 Arabanız limitsiz sağlamlığa kavuşur NUMPAD + Zamanı hızlandırır NUMPAD – Zamanı yavaşlatır F2 Saat ve yazıları açıp kapatır F12 Oyun menüsünü açıp kapatır HOME Hile sistemini kapatır



Mafia 2’nin Konusu

İlk oyunundan sekiz koca yılın ardından gelen Mafia II, öncülünün aksine bu defa 1940’lı ve 1950’li yıllarda geçiyordu. Oyunda yönetilen karakter, Sicilyalı bir göçmenin oğlu olan Vito Scaletta idi. İkinci Dünya Savaşı gazisi olan Scaletta, evine dönerken radyoda, Dean Martin’in kadife gibi sesiyle mükemmel şekilde yorumladığı “Let It Snow” parçası çalıyordu. Oyunda görevler ilerledikçe bir şeylerin eksik olduğu anlaşılıyordu, Scaletta oyunun çok önemli bir kısmında ayak işleri yapıyordu. Ancak hem senaryonun gidişatı hem de atmosfer, ufak tefek aksaklıkları güzel perdeliyordu.

Yapım için farklı hikayeler anlatan ek paketler çıktı, ancak asıl oyun kadar ses getirmedi. İkinci oyunun, ilk oyunun başarısı altında ezilmesi nedeniyle Mafia serisinin geleceğiyle ilgili kuşkular dillendirilmeye başlandı.

Ayrıca bkz: GTA 3 Hileleri