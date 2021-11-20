GTA 3 Hileleri

GTA 3, DMA Design tarafından geliştirilmiş, Rockstar Games tarafından piyasaya sürülmüş açık dünya video oyunudur. İlk kez 22 Ekim 2001‘de yayımlanmıştır. Günümüzde halen oynanan bir oyundur YouTube kanallarında eğlenceli içerikler çıkartılan kapsamlı bir video oyunudur.

Serinin üçüncü ana oyunudur. New York örnek alınarak tasarlanmış Liberty City adlı kurgusal şehirde geçer. Sevgilisi tarafından ihanete uğramış küçük çaplı bir suçlu olan Claude’nin hikâyesini ele alır. Oyun, bir açık dünya macera oyunudur. Bununla birlikte Grand Theft Auto serisinin ilk üç boyutlu oyunudur, bundan önceki ilk 2 GTA oyunu kuş bakışı görünümlü oynanışa sahipti. GTA 3 ile birlikte bundan sonraki GTA oyunları üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanacak şekilde tasarlandı.

Oyunun konusuna gelecek olursak; Claude, Catalina ve Miguel bir banka soymayı planlarlar. Soygun sırasında Catalina, Claude’u vurur, paraları alıp kaçar. (Oyunun giriş sahnesi olan banka soygununun tam olarak nerede geçtiği belli değildir, ilgili sahne Liberty City haritası dışında Cedar Grove’un olduğu bölgede mevcut olan kapalı tünelin öbür tarafında bulunan Hayalet Şehir olarak adlandırılan bölgededir ve burası GTA III oyununun beta versiyonunda açık olarak yer almaktayken sonradan erişim kapatılmıştır.) Claude şans eseri hapishane arabasından kurtulunca Catalina’yı intikamını almak için aramaya başlar. Bu zaman içerisinde de büyük suikastler ve hırsızlıklar yapar, şehirde adını duyurur. Oyun bu olaylar çerçevesinde şekillenmiştir.

Claude, GTA: San Andreas’ta da görünmüştür. San Andreas’ın ana karakteri ve Catalina’nın eski sevgilisi olan Carl Johnson ile yarışmış ancak kaybetmiştir. Oyundaki olaylar Catalina’nın Carl Johnson’dan ayrılıp Claude’la birlikte Liberty City’ye yerleşmesiyle olmuştur.

Claude’un, intikamını aldıktan sonraki hayatı, Rockstar Games tarafından senaryosu yazılmadığı için tam olarak bilinmemektedir. Ancak, Rockstar Games’in 2011‘deki resmi yanıtı , “Kesinlikle ölmedi. Ona ne oldu, bilmiyoruz” oldu.

Tabi ki her oyunda bulunduğu gibi bu oyunun da hileleri mevcut. Oyunun hileleri şu şeklide;

Araç Hileleri

ANICESETOFWHEELS : Görünmez araba

: BANGBANGBANG: Çevrenizdeki araçları yok eder

CHITTYCHITTYBB : Uçan araba

: CORNERSLIKEMAD : Daha iyi sürüş deneyimi

: GIVEUSATANK: Tank verir

Silah Hileleri

GUNSGUNSGUNS: Bütün silahlar

Hava Durumu Hileleri

SKINCANCERFORME : Güneşli Hava

: ILIKESCOTLAND : Bulutlu Hava

: ILOVESCOTLAND : Yağmurlu Hava

: PEASOUP: Sisli Hava

Genel Hileler

ILIKEDRESSINGUP : Kıyafetiniz değişir

ITSALLGOINGMAAAD : Çılgın insanlar

IFIWEREARICHMAN : Para verir

GESUNDHEIT : Tam sağlık verir

NOBODYLIKESME : İnsanlar sizden nefret eder

WEAPONSFORALL : İnsanlar kavga eder

MADWEATHER : Saat hızlanır

NASTYLIMBSCHEAT : Daha fazla kan

MOREPOLICEPLEASE : Maximum aranma seviyesi

NOPOLICEPLEASE : Daha az aranma seviyesi

TIMEFLIESWHENYOU : Zaman hızlanır

BOOOOORING : Oyun hızlanır

TURTOISE : Çelik yelek verir

SKINCANCERFORME : Hava düzelir

BANGBANGBANG : Görüş alanınızdaki tüm arabaları patlatır

Ayrıca bkz: GTA Trilogy Remaster Kasım ayında çıkıyor – iyileştirmeler çok büyük