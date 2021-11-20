GTA 3 Hileleri

GTA 3, DMA Design tarafından geliştirilmiş, Rockstar Games tarafından piyasaya sürülmüş açık dünya video oyunudur. İlk kez 22 Ekim 2001‘de yayımlanmıştır. Günümüzde halen oynanan bir oyundur YouTube kanallarında eğlenceli içerikler çıkartılan kapsamlı bir video oyunudur.
Serinin üçüncü ana oyunudur. New York örnek alınarak tasarlanmış Liberty City adlı kurgusal şehirde geçer. Sevgilisi tarafından ihanete uğramış küçük çaplı bir suçlu olan Claude’nin hikâyesini ele alır. Oyun, bir açık dünya macera oyunudur. Bununla birlikte Grand Theft Auto serisinin ilk üç boyutlu oyunudur, bundan önceki ilk 2 GTA oyunu kuş bakışı görünümlü oynanışa sahipti. GTA 3 ile birlikte bundan sonraki GTA oyunları üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanacak şekilde tasarlandı.
Oyunun konusuna gelecek olursak; Claude, Catalina ve Miguel bir banka soymayı planlarlar. Soygun sırasında Catalina, Claude’u vurur, paraları alıp kaçar. (Oyunun giriş sahnesi olan banka soygununun tam olarak nerede geçtiği belli değildir, ilgili sahne Liberty City haritası dışında Cedar Grove’un olduğu bölgede mevcut olan kapalı tünelin öbür tarafında bulunan Hayalet Şehir olarak adlandırılan bölgededir ve burası GTA III oyununun beta versiyonunda açık olarak yer almaktayken sonradan erişim kapatılmıştır.) Claude şans eseri hapishane arabasından kurtulunca Catalina’yı intikamını almak için aramaya başlar. Bu zaman içerisinde de büyük suikastler ve hırsızlıklar yapar, şehirde adını duyurur. Oyun bu olaylar çerçevesinde şekillenmiştir.
Claude, GTA: San Andreas’ta da görünmüştür. San Andreas’ın ana karakteri ve Catalina’nın eski sevgilisi olan Carl Johnson ile yarışmış ancak kaybetmiştir. Oyundaki olaylar Catalina’nın Carl Johnson’dan ayrılıp Claude’la birlikte Liberty City’ye yerleşmesiyle olmuştur.
Claude’un, intikamını aldıktan sonraki hayatı, Rockstar Games tarafından senaryosu yazılmadığı için tam olarak bilinmemektedir. Ancak, Rockstar Games’in 2011‘deki resmi yanıtı , “Kesinlikle ölmedi. Ona ne oldu, bilmiyoruz” oldu.
Tabi ki her oyunda bulunduğu gibi bu oyunun da hileleri mevcut. Oyunun hileleri şu şeklide;
Araç Hileleri
- ANICESETOFWHEELS: Görünmez araba
- BANGBANGBANG: Çevrenizdeki araçları yok eder
- CHITTYCHITTYBB: Uçan araba
- CORNERSLIKEMAD: Daha iyi sürüş deneyimi
- GIVEUSATANK: Tank verir
Silah Hileleri
- GUNSGUNSGUNS: Bütün silahlar
Hava Durumu Hileleri
- SKINCANCERFORME: Güneşli Hava
- ILIKESCOTLAND: Bulutlu Hava
- ILOVESCOTLAND: Yağmurlu Hava
- PEASOUP: Sisli Hava
Genel Hileler
- ILIKEDRESSINGUP : Kıyafetiniz değişir
- ITSALLGOINGMAAAD : Çılgın insanlar
- IFIWEREARICHMAN : Para verir
- GESUNDHEIT : Tam sağlık verir
- NOBODYLIKESME : İnsanlar sizden nefret eder
- WEAPONSFORALL : İnsanlar kavga eder
- MADWEATHER : Saat hızlanır
- NASTYLIMBSCHEAT : Daha fazla kan
- MOREPOLICEPLEASE : Maximum aranma seviyesi
- NOPOLICEPLEASE : Daha az aranma seviyesi
- TIMEFLIESWHENYOU : Zaman hızlanır
- BOOOOORING : Oyun hızlanır
- TURTOISE : Çelik yelek verir
- SKINCANCERFORME : Hava düzelir
- BANGBANGBANG : Görüş alanınızdaki tüm arabaları patlatır
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