Mafia Trilogy Steam’de Yüzde 67 İndirime Girdi

İlki 2002 yılında çıkan (Mafia: The City of Lost Heaven) Mafia oyun serisi, özellikle ilk 2 yapımı ile gamerların kalbine taht kurmuş oyunlardan. Yüz binlerce tutkunu bulunan oyun serisinin 3 yapımının bir arada bulunduğu paket Mafia Trilogy Steam’de hali hazırda yüzde 67 indirim ile satılıyor. 20 yılı aşkın geçmişiyle oyunculara mükemmel anlar yaşatan seriyi bu cazip fiyattan almak isteyen pek çok gamer harekete geçti bile. Zira bilindiği üzere Steam, 20 Kasım itibariyle TL ile satışı bırakacak ve dolar üzerinden satışa geçecek.

Mafia Trilogy Steam’de Yüzde 67 İndirim İle 123 TL’ye Düşüyor

Daniel Vávra ve Matthias Worch tarafından tasarlanan; Hangar 13, D3T ile Aspyr (Mac) tarafından geliştirilen ve 2K ile Aspyr (Mac) tarafından da yayınlanan Mafia oyun serisi geniş bir oyuncu hayran kitlesine sahip. Steam üzerinden büyük indirime giren Mafia Trilogy oyun paketi içerisinde şu 3 oyun bulunuyor:

Mafia: Definitive Edition

Mafia 2: Definitive Edition

Mafia 3: Definitive Edition

Paket içerisinde indirime giren oyunların esas fiyatları ve indirimli fiyatlarına göz atmak gerekirse; Mafia: Definitive Edition 259 liradan yüzde 75 indirimle 64,75 liraya satılmakta. Mafia 2: Definitive Edition ise 199 TL’den yüzde 67 indirimle 65,67 TL’den satılıyor. Mafia 3: Definitive Edition da 199 TL normal fiyatı üzerinden yapılan yüzde 67 indirimin akabinde 65,67 TL’den satışta iken 3 oyun toplamı için fiyat indirimli tutarlar üzerinden dahi indirim yapılarak 123 liraya gamerlara sunuluyor.

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Mafia Trilogy İndirimi İçin Oyuncular Ne Diyor?

Mafia Trilogy paketinin cazip bir indirim fırsatı ile satışa sunulması pek çok oyuncuyu memnun etmiş durumda. Oyuncuların konu hakkındaki sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumların bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Arkadaşlar Mafia 1 ve 2 zaten efsane oyunlar. Şahsen ben Mafia 3’ü pek beğenmesem de; Mafia 1 ve 2’yi dahi bu fiyata almak imkansız, bu fırsat kaçmaz.”

“İndirim süresi 20 Kasım olarak görünüyor. Bilindiği üzere 20 Kasım da zaten Steam dolar kuru ile satış yapmaya başlayacak. O nedenle bu fiyattan bir daha Mafia serisi satın almak mümkün olmaz, kaçırmamak lazım.”

“Efsane oyunlar. En kötüsü Mafia 3 ki, o bile pek çok oyuna bin basar bana göre…”

“Zam gelecek diye pek çok oyunu aldım, param da kalmadı resmen ama Mafia serisine bir ayrıcalık yapacağım sanırım.”