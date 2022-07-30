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Mandela Etkisi Nedir?

Son zamanlarda oldukça popüler olan bir kelime olan Mandela etkisi, insanların aklında büyük bir soru işareti bırakıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Mandela etkisi hakkında bilgi vereceğiz.

İbrahim Özbek

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mandela etkisi

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Teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımıza birçok yeni kelime giriyor. Özellikle son zamanlarda oldukça popüler olan bir kelime olan Mandela etkisi, insanların aklında büyük bir soru işareti bırakıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Mandela etkisi hakkında bilgi vereceğiz.

2010 yılında çılgınca bir fikir olarak ortaya atılan Mandela etkisi, son zamanlarda karşımıza daha sık çıkmaya başladı. Mandela etkisi, sadece bir veya bir kaç kişinin değil, dünya üzerinde yer alan geniş bir topluluğun, mevcut olan bir bilgiyi tamamen yanlış hatırlaması durumuna verilen bir isimdir.

Mandela etkisi adını, Nelson Mandela’dan almaktadır. 1980’li yıllardan bulunduğu bir hapishanede hayatını kaybettiğine inanılan Nelson Mandela, aslında 2013 yılında dünyaya gözlerini yummuştur. Bu durum oldukça olağan gibi göründe se, birçok kişi onun aslında 1980 yılında öldüğü ve bu durumun şaşkınlığı içinde olduklarını dile getirmiştir. Bu olayın ardından toplumlar bazı olayları yanlış hatırlıyor ve bu olayların geneline Mandela etkisi adı veriliyor.

Mandela Etkisi Örnekleri

  • La vache qui rit adlı peynir markasının logosunu hatırlayın. İneğin burnunda kocaman bir hızma olduğunu hatırladıysanız eğer, hatırladığınız hızma hiç bir zaman var olmadı.
mandela etkisi
  • Pokemon çizgi filminde ki Pikachu karakterinin kuyruğunda bulunan siyah nokta da hiç bir zaman olmadı.
mandela etkisi
  • Meşhur diziyi Sex in the City diye hatırlayan çok ama gerçeği Sex and the City.
  • Kit Kat çikolatalarının logosunda iki kelime arasında bir çizgi varmış gibi hatırlıyorsak da aslında çizgi falan yok.
mandela etkisi
  • Monopoly logosundaki adamın gözünde bir mercek olduğunu iddia eden ve bundan çok emin olan milyonlarca insan var ama logodaki adamın gözünde hiçbir zaman bir mercek olmadı.
  • Temel Reis’in tek kolu dövmeli diye hatırlıyorsanız yanılıyorsunuz. Her iki kolunda da aynı dövmeden mevcut.

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