Seç izle konseptli dijital yayın platformu BluTV’ye yeni yapımlar eklenmeye devam ediyor. 2015 yılında Doğan Holding bünyesinde kurulan ve sonra Warner Bros Discovery tarafından satın alınan BluTV, abonelerine daha iyi hizmet vermek için dizi / film gamını genişletmeye devam ediyor. Her ay yeni yapımlar platforma ekleniyor ve bu kapsamda Mart ayında BluTV’ye eklenecek dizi ve filmler de belli oldu. Bu ay bazı HBO dizileri ve Warner Bros filmleri BluTV’ye geliyor. İşte detaylar…

Mart Ayında BluTV’ye Eklenecek Dizi ve Filmler Belli Oldu

Dijital dizi – film platformu olan BluTV sektördeki rekabette kendine yer edinmek için platforma sevilen ve popüler yapımları ekleme devam ediyor. Bu kapsamda Mart ayıda platforma eklenecek olan dizi ve filmler de açıklandı. BluTV kütüphanesine HBO dizileri ve Warner Bros dizileri geliyor. Platforma eklenecek olan yapımlar paylaşıldı ancak, dizi ve filmlerin hangi tarihte yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

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Dijital yayın platformları kapsamında BluTV, sektörün önde gelenleri ile sıkı bir rekabete girmek için en beğenilen yapımları kütüphanesine eklemeye çalışıyor. Bunun yanın sıra BluTV yeni bir kampanya da duyurdu. Kampanya kapsamına 1 Mart tarihinde BluTV yıllık üyelik paketi alan kullanıcılara 4 aylı ek kullanım hakkı hediye edecek. Yani kullanıcılara 12 aylık abonelik fiyatına 16 ay fırsatlardan faydalanma fırsatı hediye edildi.

BluTV’nin bir diğer avantajı ise Hepsiburada ile yaptığı anlaşma diyebiliriz. Bu kapsamda da HepsiBurada Premium’a üye olanlar BluTV’yi hiçbir ücret ödemeden kullanabilmekteler. BluTV kullanıcılarına sunduğu bu avantajlarla yeni aboneler elde etmeye devam ediyor.

Mart Ayında BluTV’ye Hangi Yapımlar Eklenecek?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi bazı HBO dizilerinin de aralarında bulunduğu yapımlar platforma eklenecek. Bahse konu diziler aşağıdaki gibidir:

The Rehime (HBO Original)

Kobra Takibi

Such Brave Girls

Succession 4. sezon

BluTV’ye eklenecek filmler ise aşağıdaki gibidir:

3 Di Troppo

Babylon 5: The Road Home

Happening

Craig Before the Creek

Justice League: Warworld (Warner Bros.)

The Personal History of David Copperfield

Free Willy

Free Willy 2: The Adventure Home

Free Willy 3: The Rescue

The Conjuring 2

Space Jam: A New Legacy (Warner Bros.)

Space Jam

47 Meters Down: Uncaged

Cats & Dogs

Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore

Godzilla: King of the Monsters

8-Bit Christmas

Me Contro Te – 2 Film: Missione Giungla

Charlie and the Chocolate Factory

The Farewall

The Painted Bird

Woman

A Rainy Day in New York

A Simple Favor

Cold War

How To Be A Good Wife

Young Ahmed

Dragged Across Concrete

BluTV’ye eklenecek Discovery+ içerikleri ise aşağıdaki gibidir: