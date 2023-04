Marvel Filmlerine Rakip Olabilecek 20 Film

Marvel evreninin şöhreti gittikçe dünyayı kasıp kavuruyor. Süper kahramanlar ve dünyanın farklı bir versiyonuna bakış atma imkanı sunan sinematik evren son derece popüler ve çok iyi filmlere ev sahipliği yapıyor. Biz de o Marvel’ın kaliteli filmlerine fark atabilecek nitelikte 20 film seçtik.

1 – ‘The Dark Knight’ (2008)

Kara Şövalye, halk için büyük bir tehdit oluşturan Joker’in ortaya çıkması ile kaosa dönen Gotham Sokakları’nın yeniden kurtarıcılığını üstlenen Batman’in hikayesini konu ediyor. Suç işleyenlerden arındırılan bir yer, bir zaman sonra yeniden tehdit altında kalabilir ve işte o zaman yeniden kolları sıvayacak olanların mücadelesi de daha keskin olarak hayata geçecektir. Batman, Teğmen Gordon ve Savcı Harvey Dent bir araya gelerek Gotham Sokakları’nda bu işi kotarmış olsalar da ansızın ortaya çıkan Joker, işleri fena halde bozar. Onun dehası ile baş etmek kolay olmayacaktır. Gotham eski karmaşa dolu günlerin eşiğindedir. Batman yeniden kurtarıcılığa soyunurken kendi varlığının bulduğu anlamı da sorgulamaya başlar. O aslında suçluların sayısını azaltıyor mudur yoksa çoğaltıyor mudur bunu gerçekten anlamak isteyecektir.

2 – ‘Snow White & The Hunstman’ (2012)

Pamuk Prenses ve Avcı’da, kötü kalpli kraliçe (Charlize Theron) sonsuz güç için yeryüzünde kendisinden daha güzel olan tek kişiyi, Pamuk Prensesi (Kristen Stewart) ortadan kaldırmak için yetenekli avcıyı (Chris Hemsworth) zorla görevlendirir. Fakat Pamuk Prensesin insanlığı karanlıktan kurtaracak güce ve seçilmişliğe haiz olduğunun farkında değildir. Kendisini öldürmeyen Avcı’dan savaş sanatı eğitimi alan prenses şimdi halkını karanlıktan kurtarmak için mücadele eder.

Alice Harikalar Diyarında filminin yapımcısı Joe Roth’un da yapımcıları arasında yer aldığı film Pamuk Prenses masalını fantastik bir boyuta taşıyor. Ödüllü reklam filmi yönetmeni Rupert Sanders’ın ilk sinema filmi olan yapımın senaryosunda ise Hossein Amini ve Evan Daugherty’nin imzası var.

3 – ‘Wonder Woman 1984’ (2020)

Wonder Woman 1984, 1980’lerin ortasında geçiyor yeni tehlikeler ve müttefiklerle karşı karşıya olan Wonder Woman’ın maceralarını konu ediyor. Wonder Woman lakaplı Diana Prince, bu kez iki yeni düşmanla karşı karşıyadır; varlıklı iş insanı Max Lord ve bir trajediden sonra kötü adam haline gelen Cheetah. Bu sırada Steve Trevor, şaşırtıcı ve beklenmedik bir şekilde hayata geri döner.

4 – ‘Aquaman’ (2018)

Arthur Curry kendiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis krallığının tahtının varisidir. Ancak Aquaman’in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir. Yoksa kendi hayatının yanı sıra sevdiği kişiler de büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelmek zorunda kalacaktır. Bu yolculukta Arthur kendiyle yüzleşmenin yanı sıra, bir kral olmaya layık olup olmadığını da keşfetmek zorundadır…

Gerilimin ustası ünlü yönetmen James Wan’ın yönettiği filmin başrolünde Jason Momoa yer alıyor. Filmin kadrosunda; Aquaman’in yardım eden, Atlantis tahtının danışmanı Nuidis Vulko rolünde Oscar adayı usta oyuncu Willem Dafoe, Atlantis’in kraliçesi Mera rolünde güzel yıldız Amber Heard, Aquaman’in kötü kalpli yarı-kardeşi ve Atlantis’in kralı Orm rolünde, “Korku Seansı” evreninin Ed Warren’ı, Watchmen’in Nite Owl’u Patrick Wilson, Aquaman’in annesi kraliçe Atlanna rolünde Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, intikamcı Black Manta rolünde Yahya Abdul-Mateen II ve Atlantisli kabile Xebel’in lideri Nereus rolünde Dolph Lundgren de yer alıyor.

5 – ‘Lucy’ (2014)

Tayvan’ın başkenti Taipei’nin suça batmış yeraltı dünyası sokak çeteleri, mafya ve işbirlikçi polisler tarafından yönetilirken en aktif ticaret, uyuşturucu ağı üzerinden yürütülür. Eğlenmeyi seven, sıradan bir genç kadın olan Lucy, birkaç gece beraber takıldığı Richard yüzünden kendisini bir anda en azılı uyuşturucu şebekelerinin birinin içine düşmüş bulur. Vücudunun içine kurye olması için yerleştirilen yeni bir tür sentetik uyuşturucu, beklenmedik bir şekilde Lucy’nin vücuduna nüfuz edip kanına karışmaya başlayınca mucizevi bir durumla yüzleşir. Lucy’in damarlarında dolaşan kimyasallar, ona insanüstü yetenekler kazandırmıştır! Artık akıl okuma, telekinezi ve acıyı hissetmeme gibi güçlere sahip olan genç kadın beyinin tüm algı kapılarını sonuna kadar açacaktır…

Ünlü Fransız sinemacı Luc Besson’un senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı filmin başrolünde Scarlett Johansson bulunuyor.

6 – ‘Joker’ (2019)

Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck’in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta yapayalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını taktığı iki maske ile geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur’u en yakın arkadaşı olan annesi Happy adıyla çağırır. Bu lakap, Arthur’un içindeki acıyı gizlemesine yardımcı olur. Ancak maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide toluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.

7 – ‘Robocop’ (2014)

Uluslararası mega şirket OmniCorp, 2028 yılına gelindiğinde robot teknolojisinin önde gelen tedarikçilerinden biri olmuş ve dünya çapındaki yüksek satış rakamlarıyla bir hayli kar elde etmiştir. Aynı zaman diliminde yaşayan idealisy polis memuru Alex Murphy ise yaşadığı şehir Detroit’te suçu bitirmek için uğraşmaktadır. Yine zorlu görevlerinden birine çıktığında bu kez şansı yaver gitmez ve vahşi suçlular tarafından saldırıya uğrar. Ağır yaralı olarak bulunan Murphy’nin hayatta kalması neredeyse imkansızdır. OmniCorp’ta çalışan bilimadamlarından biri olan Dr. Dennett Norton, ajan Murphy’i robot teknolojisinin bir sonraki adımında kullanmaya karar verir. Yarı insan yarı robot formatında yeni bir polis prototipi yaratılacaktır ve Murphy bu türün ilk kobayı olacaktır. Böylelikle ortaya çıkan RoboCop’un durdurulması neredeyse imkansızdır ve durmaksızın suça karşı savaşması için programlanır. RoboCop, olağanüstü yetenekleri, sınırsız gücü ve uzaktan kontrol edilebilirliği sayesinde mükemmel bir prototip olmayı başarmıştır. Ancak kendini yaratan insanların öngöremediği önemli bir gerçek vardır. Makinenin içinde yaşayan ‘insan’ belli belirsiz de olsa geçmişinden bir şeyler taşımaktadır.

Filmin yönetmen koltuğunda José Padilha bulunurken, başrollerini Joel Kinnaman, Douglas Urbanski, Abbie Cornish ve Gary Oldman paylaşıyor.

8 – ‘The Mummy’ (2017)

İlki 1932 yılında çekildikten sonra beyazperdede kendine hatırı sayılır bir yer edinmeye başlayan Mumya hikayeleri, uzun bir aradan sonra, 1999 yılında bu kez Stephen Sommers’ın kamerasıyla yeniden izleyiciyle buluşmuştu. Universal Stüdyoları orijinal ‘The Mummy’i bir yeniden çevrimle tekrar canlandırma yoluna gitti ve yönetmen olarak Mama (2013) filminin genç yönetmeni Andrés Muschietti’yi seçti. Senaryo koltuğundaki isimler ise Billy Ray (The Hunger Games) ve Jon Spaiths (Prometheus).

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

9 – ‘Slumberland’ (2022)

Genç bir kızın hayatı, Slumberland’ın rüya dünyasının gizli bir haritasını keşfetmesiyle bambaşka bir hal alır. Eksantrik bir kanun kaçağının yardımıyla genç kız, rahmetli babasını tekrar görebilme umuduyla rüyalar arasında dolaşıp kabuslardan kaçmaya çalışır.

10 – ‘The School For Good and Evil’ (2022)

The School For Good and Evil’a giden çocuklar, masal kahramanı olmak için eğitilir. Okulda bazıları prens ya da prenses olurken bazıları da cadı ya da büyücülerin olduğu kötü tarafa yönelir. Yakın arkadaş olan Sophie ve Agatha da gitmeyi çok istedikleri okula kabul edilir. Sophie kesinlikle prenses olmak istemektedir ancak Agatha karanlık tarafa daha çok ilgi duyar. Yolları ayrılan Agatha ve Sophie’nin bu süreçte arkadaşlıkları büyük bir teste tabi tutulur.

11 – ‘Mortal Kombat’ (2021)

Cole, para için dövüşen ve geçmişinden, kendisine kalan mirastan haberi olmayan biridir. Bu sırada İmparator Shang Tsung, en iyi adamı olan Sub-Zero’yu Cole’u yenmesi için gönderir. Ailesinin güvenliğinden şüphe duyan Cole, Sonya Blade’i aramak üzere yola düşer. Yakın zamanda Cole kendini Lord Raiden’ın tapınağında bulur. Raidan bir tanrıdır ve Earthrealm’ın koruyucusudur. Raiden, Cole’da bulunan işareti taşıyanlara kalacak yer veriyordur. Cole burada Liu Kang, Kung Lao, Kano gibi savaşçılara eğitim verir. Amaçları, Outworld’de dünyanın en iyi savaşçılarına karşı galip gelebilmektir. Ancak bu yolla ailesini koruyabilecektir.

12 – ‘Avatar: The Way of Water’ (2022)

Avatar serisinin 2009 yılında küresel bir fenomen haline gelen devam halkası; bu defa James Cameron’un yaratmış olduğu öykü evreninin hem kökenlerine iniyor hem de sınırlarını genişletmeyi hedefliyor. Avatar’da yaşanan olaylardan birkaç yıl sonra Jake ve Neytiri Pandora’da kendi ailelerini kurmuştur. Ancak onlar evlerini terk etmek zorunda kalır. Bu yüzden Jake ve Neytiri, suyun yüzeri ve altı dahil olmak üzere Pandora’nın dışındaki yerleri keşfetmeye başlar.

13 – ‘Shazam!’ (2019)

Herkesin içinde bir süper kahraman yatar, kimileri için bu birkaç sihirli sözcük ile ortaya çıkabilir! 1939 yılında yaratılan süper kahraman Shazam, genç Billy Batson’ın ihtiyaç anlarında sihirli sözcükleri söyleyerek dönüşebildiği bir süper kahraman. Sihirli sözcükleri söylediği an dünyanın en güçlü ölümlüsüne dönüşen karakter, gündelik hayatında okul ödevleri gibi meselelerle boğuşurken, süper kahraman olduğunda da dünyanın güvenliği için mücadele veriyor. Süleyman’ın bilgeliği, Herkül’ün gücü, Atlas’ın dayanıklığı, Zeus’un görlemi, Aşil’in cesareti ve Merkür’ün hızına sahip olan karakter, edindiği güçlerin sahiplerinin baş harfleri ile S.H.A.Z.A.M. adını alıyor. Peki bu güçlü yetişkin bedenini yöneten küçük bir çocuğun ruhu bir araya gelince ortaya nasıl bir kahraman çıkıyor? Uçabilir mi? X-ışını görüşü var mı? Ellerinden yıldırım atabiliyor mu? Sosyal bilgiler sınavını geçebilecek mi? Shazam yeteneklerinin sınırlarını bir çocuğun neşeli pervasızlığıyla test etmeye koyulur. Ancak, Dr. Thaddeus Sivana tarafından kontrol edilen kötülüklerin ölümcül güçleriyle savaşmak için bu yetkilere hızlıca hakim olmayı öğremesi gerekecektir.

14 – ‘Man of Steel’ (2013)

DC Comics’in en meşhur süper kahramanı olan Superman’in köklerine, geçmişine dönerek kahramana farklı bir bakış açısı getiren son filmin yönetmenliğini Zack Snyder üstleniyor; filmin senaryosu ise David S. Goyer’e ait. Filmde Clark Kent’i Henry Cavill, kötü adamı General Zod’u Michael Shannon canlandırırken kadrodaki diğer isimler arasında Lois Lane rolünde Amy Adams, Martha Kent rolünde Diane Lane, Jonathan Kent rolünde Kevin Costner ve Jor-El rolünde de Russell Crowe yer alıyor.

Yeni Superman filminde Clark, nasıl kullanacağını hiç bilmediği, birtakım sıra dışı güçlere sahip bir çocuktur. Bir gün okul servisi bir kaza geçirip, içinde çocuklarla birlikte nehre uçar. Servisin içindekilerin ölmesine göz yumamayan Clark, güçlerini kullanarak herkesi kurtarır. Fakat bu olay onun diğerlerinden oldukça “farklı” bir çocuk olduğunu da bariz biçimde ortaya çıkartacaktır. Kendisini keşfestmek için çıktığı yolculuk, dünya insanlarına umut sembolü olması için de atacağı ilk adımdır.

15 – ‘Transformers: The Last Knight’ (2017)

Son Şövalye, Transformers bu sefer serinin özündeki efsaneleri paramparça etme hedefini taşıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime ise gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın yegane çıkar yolu geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyayı kurtarma görevi Cade Yeager Bumblebee; bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan sıradışı bir birliğie kalıyor. Sevilen fantastik serisi Transformers’ın 5. devam halkası olan Transformers 5: Son Şövalye’nin yönetmen koltuğunda serinin üünlü yönetmeni Michael Bay oturuyor. Filmin başrollerinde bir önceki filmin Cade Yeager’ı Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Josh Duhamel ve Santiago Cabrera yer alıyor.

16 – ‘Suicide Squad’ (2016)

DC Comics’in bol kötülü çizgi romanı olan Suicide Squad’dan aynı isimle uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda David Ayer oturuyor. Robert Kanigher ve Ross Andru’nun yarattığı karakterleri uyarlayan isimse Justin Marks. DC Entertainment ve Warner Bros.’un ortak yapımcılığında hayata geçen projenin kadrosunda ise Margot Robbie, Will Smith, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jared Leto gibi yıldız pek çok isim yer alıyor.

Dünyanın en tehlikeli takımını toplamak için, hapisteki Süper Güçlü Kötü Adamları biraraya getir, devletin emri ile onları en güçlü silahlarla donat ve gizemli bir suç örgütünü yenmeleri için onları göreve gönder. Ancak, bu İntihar Timi, aslında başarılı olmaları için değil de, tescilli suçları nedeniyle, eninde sonunda kaybedekleri aşikar bir göreve çıktıklarını fark ettiklerinde ne yapacaklardır?

17 – ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’ (2016)

JK Rowling’in aynı isimli fantastik ansiklopedik kitabına dayanan Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? filmi fantastik yaratıklar hakkında bir kitap yazan bir yazarın gezi notları olarak karşımıza çıkıyor. Harry Potter’ın onun kitabını okumasından 70 yıl önce kitabı yazmış olan Newt Scamander’ın New York’ta yaşadığı maceraları konu alan kitap genç kaşifin New York’un gizli cadı ve büyücü komitesiyle yaşadıklarını da içeriyor…

Yıldızlı kadrosuyla dikkat çeken yapımın yönetmenliğini David Yates üstleniyor. Genç kaşif yazar Scamander rolünü Danimarkalı kız ve Her Şeyin Teorisi filmlerindeki başarılı performansıyla hatırlanan Oscar ödüllü oyuncu Eddie Redmayne üstlenirken, filmin kadrosunda Ezra Miller, Colin Farell, Katherine Waterston, Zoë Kravitz, Ron Perlman ve Jon Voight da yer alıyor.

18 – ‘King Arthur: Legend of The Sword’ (2017)

Arthur henüz çocukken babası öldürüldüğünde, amcası Vortigern tahta geçer. Doğuştan kazanılan bu hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiçbir fikri olmayan Arthur ise şehrin arka sokaklarında, ekmeğini taştan çıkaran biridir. Ancak bir kez kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmak zorunda kalacaktır.

Yönetmenliğini Guy Ritchie’nin üstlendiği filmin senaryosu ise Joby Harold’a ait. Charlie Hunnam’ın Kral Arthur’u canlandırdığı filmde ayrıca Jude Law, Djimon Hounsou ve Eric Bana da yer alıyor.

19 – ‘Ghost Rider’ (2007)

Johnny Blaze hayatını motorsikleti sayesinde kazanmaktadır. Motorsikletiyle yaptığı akıl almaz gösteriler sayesinde bu extrem spora meraklı binlerce insanın saygısını ve sevgisini kazanmaktadır. Ancak bu parıltılı hayatın altını kazıyınca ortada büyük bir trajedi olduğu görülecektir. Johnny Blaze, yıllar önce sevdiği kadını kurtarmak için şeytanla bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmaya göre Johnny geceleri şeytanın emrinde çalışan bir ‘hayalet’ olmak zorundadır.

20 – ‘Black Adam’ (2020)

Black Adam, antik tanrıların kudretine denk özel güçler kazanan ve binlerce yıl tutsak kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan anti-kahraman Black Adam’ın hikayesini konu ediyor. 5000 yıl önce Black Adam, antik tanrıların güçlerine sahip olur. Hapis kaldığı mezarından kurtulduktan sonra Black Adam, daha önce benzeri görülmemiş adalet biçimini modern dünyaya uygulamak için harekete geçer.