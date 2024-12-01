Marvel Rivals PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

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NetEase Games tarafından geliştirilen Marvel Rivals, Blizzard Entertaintment’ın Overwatch’una benzer bir yapım olarak oyun severlere sunulacak. 6 Aralık’ta piyasaya sürülecek olan yapım uzun zamandır merakla beklenen oyunlardan biri. Marvel ve NetEase Games işbirliği ile sektöre kazandırılacak olan Marvel Rivals PC sistem gereksinimleri de belli oldu. İşte detaylar…

Marvel Rivals PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Marvel ve NetEase Games ortaklığı ile geliştirilen Marvel Rivals; süper kahramanların bir araya geldiği muhteşem bir oyun olarak sunulacak. Oyunun alpha ve beta testleri kısa bir zaman önce yayınlanmıştı ve Marvel Rivals bu sürede büyük beğeni kazarak popülerliği yakaladı. Üçüncü şahıs nişancı oyunu olarak sektörde büyük bir başarıya imza atması beklenen oyun 6 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacak.

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Marvel Rivals; PlayStation 5, Xbox X ve S Series ile PC platformlarında yayınlanacak. Bu kapsamda oyunun PC gereksinimleri de açıklandı. Aşağıda oyun için minimum ve önerilen PC gereksinimlerini listeledik…

Minimum PC Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Ryzen 5 1600X ya da i5-6600K

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Ekran Kartı: RX 580 ya da Intel Arc A380 ya da GTX 1060

Bellek: 12 GB

Depolama Alanı: 70 GB (ulaşılabilir)

Direct X: DirectX 12

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Ryzen 5 5600X ya da i5-10400

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Ekran Kartı: RX 5700-XT ya da Intel Arc A750 ya da RTX 2060 Super

Bellek: 16 GB

Depolama Alanı: 70 GB (ulaşılabilir)

Direct X: DirectX 12

Marvel Rivals için minimum ve önerilen sistem gereksinimlerine bakıldığında geliştirici şirket NetEase’in bu oyun ile e-spor alanında büyük bir başarı hedeflediği görülmekte. Zira stüdyo, optimizasyon konusunda üstün bir başarı yakalamış gibi görünmekte. Marvel Rivals e-spor alanında oldukça popüler bir oyun olmaya aday denilebilir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi oyunda süper kahramanlar yer alacak. Örneğin; Spider-Man, Scarlet Witch, Captain America, Loki, The Punisher, Venom, Groot ve benzeri gibi. Marvel Rivals’ın özellikle de süper kahramanları ve dövüş oyununu sevenler için muhteşem bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım 6 Aralık’ta oyunu deneyimlerin yorumları nasıl olacak. Bu konuda detayları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.