Dijital sanatlar sektörünün önemli kaynaklarından Variety’nin haberine göre, Marvel Studios önemli kararların arifesinde. Henüz tamamı duyum olmakla birlikte; Marvel’in hali hazırda ana düşman konumunda bulunan Kang’ın yerine Dr. Doom’u getirmeyi düşündüğü belirtiliyor. Variety’nin haberinde ayrıca; orijinal Avengers ekibinin geri getirilmesinin planlandığı da kaydedildi. Marvel Iron Man ve Black Widow’u da hayata geri döndürebilir. Marvel Sinematik Evren MCU da yeni gelişmeleri Cepkolik okurları için derledik.

Marvel Sinematik Evren MCU da Yeni Gelişmeler – Kasım 2023

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ünlü yapım stüdyosu Marvel, önemli kararların arifesinde. Walt Disney Studios’a bağlı bir şirket olarak 1993 yılından bu yana çalışmalarına devam eden Marvel Studios; geliştirdiği sinematik evren, filmler, diziler, oyunlar ve dijital sanatlar ile dikkat çekiyor. Variety kaynaklı habere göre Marvel’in tartıştığı bir dizi yenilik şu şekilde:

Marvel, orijinal Avengers ekibini geri getirebilir.

Iron Man ve Black Widow’u hayata geri döndürebilir.

Şu anki asıl düşmanı Kang yerine Dr. Doom olabilir.

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Marvel Cinematic Universe Gelişmeleri Hakkında

Marvel’ın tartışmakta olduğu muhtemel gelişmeler sosyal medyada büyük yankı buldu. Stüdyonun işlerini takip eden pek çok kişi şahsi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular. O yorumların bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Doğru kararlar bunların tamamı, elbette kesinleşirse. Şu an da çevrilen dizileri, filmleri eskiye oranla Marvel’in elinde patlamaya başladı maalesef. Thanos’tan sonra Avengers’ın yeni kötüsü Kang karakteri hemen hemen kimse tarafından tutulmadı. Evrende, Thanostan kat kat güçlü o kadar sağlam kötü varken gittiler en ilgi çekmeyen kötüyü seçtiler. Yanlışlarından dönmeleri önemli…”

“Sıkıntının hala kötü adamın kim olacağı veya kadroda kim olduğu falan sanıyorlar ama sıkıntı daha büyük bence.”

“Mecbur kaldılar bu kararları almaya. Evrende ciddiye alınacak karakter kalmadı çünkü, Spiderman, Dr strange, Thor harici gerisi boş. She Hulk, Paki kız, Black pantherin kardeşi ve Falcon izlemeye kim para verir? Kısa zamanda bu kararların söylentiden öteye geçmesi lazım.”

“Marvel Sinematik Evreni MCU’daki Kang, NPC gibi bir şey zaten Doom’un yanında.”

“Şimdilik Kang’i rafa kaldırıp Victor Von Doom’a odaklanmak daha mantıklı, Kang The Conqueror’ı ilerleyen zamanlarda Main Villain olarak getirebilirler başka bir Saga için.”

“Orijinal altılıyı korumaları lazım her şeyden öte. Yeni karakterleri eklemeden önce solo filmlerle tanıtmaları da son derece önemli… Thor gibi ölmeyen karakter saçma ve olayı gerçeklikten koparıyor. Yok mu bunların bir izleyici temsilcisi geri dönüş ekibi filan? Milyar dolarlık şirkete her şeyi ben mi söyleyeceğim anlamadım ki?”