Marvel Spider Man 2 Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Marvel’in en popüler süper kahramanlarından biri olan Spider Man karakterini bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere yeni çıkacak olan Marvel Spider Man 2 oyununun yeni fragmanına göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusu sizlere kısaca özetleyelim; Oyunun konusu tam anlamı ile belli olmasa da bazı sızıntılar mevcut; Marvel’s Spider-Man 2, Peter ve Miles’ın kendilerinin daha yetenekli ve gelişmiş versiyonlarının Venom ve Kraven gibi düşmanlar ile mücadele edecek.

Oyun içi mekaniklere baktığımız zaman diğer Spider Man oyunlarına göre oldukça geliştirme yapılmışa benzemekte. Özellikle en çok beklenen Marvel oyunları arasında yerini alan Spider Man oyun içinde Venom karakterine de yer vermesi oldukça güzel bir detay.

Son olarak oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket Marvel’s Spider-Man 2’nin, PS5 konsolları için 20 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülecek.