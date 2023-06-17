Marvel Spider Man 2’nin Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu!

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Marvel’in en popüler süper kahramanlarından biri olan Spider Man karakterini bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere yeni çıkacak olan Marvel Spider Man 2 oyunu Türkiye fiyatı hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak oyunun konusu sizlere kısaca özetleyelim; Oyunun konusu tam anlamı ile belli olmasa da bazı sızıntılar mevcut; Marvel’s Spider-Man 2, Peter ve Miles’ın kendilerinin daha yetenekli ve gelişmiş versiyonlarının Venom ve Kraven gibi düşmanlar ile mücadele edecek.

Ek olarak bildiğiniz gibi ilk oyun New York şehrinde geçiyordu ikinci oyunda ise mekanımız aynı olacak fakat bu sefer daha büyük bir harita ile karşı karşıya kalacağız.

Oyunun fiyatı konusuna gelecek olursak Şirket globalde oyunun fiyatını 70 Dolar açıkladı Türkiye kuruna göre ise oyun 1.657 TL gibi bir fiyata denk gelmektedir.

Son olarak oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket Marvel’s Spider-Man 2’nin, PS5 konsolları için 20 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülecek.