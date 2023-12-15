Bu yıl Marvel tutkunları için 5 oyunun geliştirildiğini oyun kamuoyu olarak öğrendik. Bu oyunlar; Blade, Iron Man, Captain America & Black Panther, Wolverine ve Black Panther olarak sıralanabilir. Arkane tarafından geliştirilmekte olan oyunlardan Marvel’s Blade konsept görselleri oyun kamuoyu ile paylaşıldı. Ayrıca oyunun fragmanında Kuran’ı Kerim’den bir ayet olması da dikkat çekti.

Marvel’s Blade Görselleri ve Oyunda Kuran Detayı

The Game Awards 2023 de pek çok oyun ödül kazandı ve yine pek çok oyun da ödül kazanabilmek için aday gösterilmenin heyecanını yaşadı. Buna ek olarak, onlarca oyun hakkında duyurular ve yeni haberler de oyun kamuoyu ile paylaşıldı. Yeni oyun duyurularından ve haberlerinden biri de Arkane’in geliştirdiği Marvel’s Blade hakkında olmuştu.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

The Game Awards 2023 de duyurulan Marvel’s Blade’den yeni konsept görselleri geldi. Oyunun fragmanından bir detay da oyuncuların gözünden kaçmadı. Oyuna dair yayımlanan fragmanda; Kuran’ı Kerim’den Felak suresinin ilk ayeti olan “Kul eùżû bi rabbil felâḵ” bir duvarın üzerinde yazılı olarak dikkat çekti. İşte o ayet ve görsel:

Marvel’s Blade Görselleri ve Oyunda Kuran Detayı

Ayetin anlamı, bilindiği üzere; De ki: “Sabah aydınlığının Rabbine sığınırım” şeklinde… Bu ayetle ve ifadeyle, oyunun geliştiricisi Arkane Stüdyo’nun “Blade’in de gündüz gezmesine” atıfta bulunduğu düşünülüyor. Marvel’s Blade’in konsept görselleri de bu hafta oyun kamuoyu ile paylaşıldı…

Marvel’s Blade Oyuncu Yorumları

Marvel tutkunlar; Blade, Iron Man, Captain America & Black Panther, Wolverine ve Black Panther oyunlarının geliştirilmesini beklerken, Marvel’s Blade’e dair gelen detaylarla heyecanlandılar. Oyuncuların sosyal medyaya yansıyan görüşlerinden bazıları şu şekilde:

“Adamlar Kuran’dan hangi ayeti paylaşacaklarını bile biliyor. Biz Müslüman olarak bu ayeti oraya koymayı düşünemezdik. Adamlar nerede biz neredeyiz…”

“Blade kesinlikle alacağım. Çocukluğumun en havalı karakteri; bende yeri çok ayrı…”

“Yine stilistik grafikler kullanacak çok büyük ihtimalle. Arcane’i çok severim ama Dishonored dışında hiç bir oyuna şu stilistik grafikler yakışmıyor, artık biraz gerçekçi grafik yapsınlar yahu sıktı hep pastel boya tarzı görseller.”

“Stylized / toon shading karışımı gibi… Jrpg’lerde çok sevdiğim bir art ama Blade’e uymuş mu emin olamadım. Hype düştü bende, farklı tarzda bir oyun hayali kurmuştum ama tutacağını düşünüyorum bu çizim tarzı, indie havası seviliyor uymuş / uymamış pek umursanmıyor…”

“Arkane’in yaptığı grafikler bir tek benim hoşuma mı gidiyor anlamadım, aynen devam Arkane, arkandayım. Bu da kelime şakası olsun…”