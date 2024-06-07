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Epic Games Mega İndirim 2024 kampanyaları devam ediyor. Kampanya kapsamında oyun fiyatlarında yatığı muhteşem indirimler sunan Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun vermeye de devam ediyor. Yeni haftanın ücretsiz oyunu da erişime açıldı ve Marvel’s Midnight Suns Epic Games’te ücretsiz oldu. İşte ayrıntılar…

Marvel’s Midnight Suns Epic Games’te Ücretsiz Oldu – 7 Haziran

Dünya çapında en çok kullanılan ikinci dijital oyun mağazası olan Epic Games Store, her hafta kullanıcılarına sunduğu ücretsiz oyunlarına yenisini ekledi. Bu kapsamda, platformda 6 Haziran ile 13 Haziran tarihleri arasında ücretsiz sunulan oyun Marvel’s Midnight Suns oldu. Marvel evreninde geçen bu oyun bir hafta boyunca Epic Games kullanıcıları tarafından bedava bir şekilde kütüphanelerine eklenebilecek.

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Peki Marvel’s Midnight Suns Epic Games’te ücretsiz nasıl indirilir? Öncelikle Epic Games Store resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Eğer bir kullanıcı hesabınız yoksa hemen platforma kaydolabilirsiniz. Ardından Marvel’s Midnight Suns sayfasına gidilir ve yükle butonu tıklanır. Böylelikle oyun kütüphaneniz eklenmiş olur ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz; elbette kullanıcı hesabınız açık kaldığı sürece.

Marvel’s Midnight Suns, Captain America, Iron Man, Ghost Rider, Wolverine, Blade dahil olacak şekilde Marvel evreninde geçen bir yapım. 2022 yılında piyasaya sürülen bu oyun Marvel evreninin karanlık tarafında geçmekte. Oyuncu bu yapımda iblis güçlerine karşı savaşmakta. Bu yapımı ücretsiz bir şekilde denemek isteyenlerin 13 Haziran’a kadar, oyunu indirmeleri gerekmekte. 13 Haziran’dan sonra da yeni bir yapım oyun severleri bekliyor olacak.

Bunların yanı sıra hatırlatmakta fayda var ki Epic Games Mega İndirim 2024 dönemi devam ediyor ve bu dönem de 13 Haziran’da sona eriyor. 16 Mayıs’ta başlayan Mega İndirim kampanyası kapsamında Epic Games muhteşem indirimler sundu. Bu avantajlı fiyatlardan yararlanmak için az bir zaman kaldığını unutmayın.

Marvel’s Midnight Suns Nasıl Bir Oyun?

Marvel’s Midnight Suns Firaxis Games ve Virtuos tarafından geliştirilmiş olup 2K tarafından 2022 yılında yayınlanmıştır. Civilization serisine dahil olan bu oyun Marvel evreninde geçmektedir. PlayStation 5, PlayStation 4, GeForce Now, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi platformlarında oynanabilen bu yapım taktiksel rol yapma oyunu, sıra tabanlı strateji oyunu, macera oyunu kategorilerinde yer almakta olup tek oyunculu moda sahiptir.