2023 yılının en çok beklenen ve çıktığından bu yana da yılın en sevilen oyunlarından biri konumunda olan Marvel’s Spider Man 2 için yeni büyük güncelleme duyurusu geldi. Marvel’s Spider Man 2 için güncelleme 2024 yılı başında yapılacak. Oyunun geliştiricisi Insomniac Games tarafından yapılan duyuru ile yeni güncellemenin detaylarına yönelik bilgiler oyun kamuoyu ile paylaşıldı. Marvel’s Spider Man 2 için 2024 güncellemesi detaylarına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Marvel’s Spider Man 2 2024 Güncellemesi Detayları Belli Oldu

Oyunun geliştiricisi Insomniac Games tarafından bu hafta yapılan duyuruya göre Marvel’s Spider Man 2’ye gelecek güncellemeyle oyunda şu gelişmeler yaşanacak:

New Game+ modu

Gün döngüsünü ilerletme

Ses açıklamaları

Görevleri tekrar oynama seçeneği ve daha fazlası

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Yeni güncellemenin ne zaman geleceğine yönelik olarak henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, güncellemenin 2024 yılının ilk aylarında geleceği belirtildi. Yeni Marvel’s Spider Man 2 güncellemesi ile ilgili olarak Insomniac Games tarafından stüdyonun resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

Yukarıda yer alan açıklamada oyun stüdyosu özetle, “oyuncuların New Game Plus ve sesli açıklamalar gibi daha pek çok özelliği sabırsızlıkla beklediklerinin bilindiği” deklare edilerek; bu özellikler üzerinde dikkatli bir şekilde çalışıldığı vurgulandı. Stüdyonun ve oyunun kalite standartlarına uygun bir güncelleme ortaya koyabilmek adına daha fazla test yapma ihtiyaçları olduğu ifade edilen beyanatta yeni güncellemede gelecek bazı özelliklere de yer verildi (yukarıda sıraladık).

Örümcek Adam Oyuncuları Güncellemeyi Sabırsızlıkla Bekliyor!

Insomniac Games tarafından stüdyonun resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşım kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı. 100 bine yakın beğeni ve binlerce yorum alan paylaşıma oyunun tutkunlarının verdiği tepkilerden bir kaçına kısaca göz atmak gerekirse:

“Yılın oyunu benim için Marvel’s Spider Man 2’dir. The Game Awards 2023 de bu ödülü alamamış olması benim için bir şey değiştirmez. Bunun yanı sıra, yeni güncellemeyle çok daha uç noktaya gideceği de aşikar…”

“Biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor stüdyo. Yani adamlar kaliteden ödün vermemek adına, çok daha iyi bir iş ortaya koymak için çaba gösteriyor, tebrikler.”

“Bu kadar abartmasak mı acaba? Gelecek özellikler zaten temel de olması gereken özellikler. Bunlar olduğu şekilde çıksa belki GOTY 2023’ü alabilirdi…”

“Güzel oyun ama Türkçe dil desteği de ekleseler keşke. Türkçe desteği olmayan oyunlarla bağ kuramıyorum.”