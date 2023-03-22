Marvel’s Spider Man 2 Geliyor!

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Marvel’in en popüler süper kahramanlarından biri olan Spider Man karakterini bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere yeni çıkacak olan Marvel Spider Man 2 oyunu hakkında bazı bilgiler vereceğiz.

Oyun içinde Venom’un seslendirmesini yapan aktör oyunun çıkış tarihi hakkında bazı açıklamalarda bulundu; “Eylül gibi görünüyor! Bana söylenene göre Ağustos ayında büyük tanıtım geliyor. Reklamlar Ağustos’ta çıkmaya başlıyor. Sıkı durun… ve nefesinizi tutun! gerekli olacak” şeklinde açıklamada bulundu.

Oyunun konusu belli olmasa da bazı sızıntılar mevcut; Marvel’s Spider-Man 2, Peter ve Miles’ın kendilerinin daha yetenekli ve gelişmiş versiyonlarının Venom ve Kraven gibi düşmanlar ile mücadele edecek.

Çıkış tarihine gelecek olursak Marvel’s Spider-Man 2, Eylül 2023’te çıkması muhtemel gözüküyor bunun yanında sadece PlayStation 5 platformunda oynanacağını hatırlatmak isteriz.