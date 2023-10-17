Marvel’s Spider-Man 2 İnceleme Puanları ve Yorumları Geldi

Çıkışı geniş bir kitle tarafından heyecanla beklenen Marvel’s Spider-Man 2’nin kendisinden önce izlenimleri geldi. Oyun sitelerinin ve oyun sektörü medyasının incelediği oyun, otoritelerden tam not aldı. Son dönemdeki oyunlara nazaran çok yüksek puanların verildiği Marvel’s Spider-Man 2 için gamerların sabırsızlığı bunun üzerine daha da arttı. Gelen Marvel’s Spider-Man 2 inceleme puanları ve yorumları efsane bir oyunla karşılaşacağımızı ortaya koyuyor.

Marvel’s Spider-Man 2 İnceleme Puanları

Insomniac Games tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment’ın yayıncılığını yapacağı aksiyon macera oyunu Marvel’s Spider-Man 2 için oyun sektörünün önemli paydaşlarının uygun gördüğü puanlar şu şekilde:

VGC – 10/10

Screenrant – 10/10

PSU – 10/10

Twinfinite – 10/10

Videogamer – 10/10

Shacknews – 10/10

PSX Brasil – 9.5/10

GamingTrend – 9.5/10

Game Informer – 9.5/10

Press Start – 9/10

Destructoid – 9/10

TheSixthAxis – 9/10

IGN – 8/10

GamesRadar – 5/5

VGC – 5/5

Metacritic – 91/100

Opencritic – 91/100

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Marvel’s Spider-Man 2 Yorumları

Ülkemizde 1499 TL’den oyuncular ile buluşacak Marvel’s Spider-Man 2 için gelen incelemeler ve yorumlar özet olarak şu şekilde oldu:

“Marvel’s Spider-Man 2, öncekilerin tümünü geliştiriyor ve inanılmaz anlarla ve tonlarca etkileyici aksiyon sahnesiyle dolu bir hikayeyi hayata geçiriyor. İçerdiği tüm duygu ve hislerle kesinlikle en iyi PlayStation ayrıcalıklarının standartlarına ulaşmayı başarıyor.” – Metacritic (Areajugones)

“Pek çok noktada mükemmele yakın şekilde geliştirilen Marvel’s Spider-Man 2’ye tam puan vermek isterdik ancak görevler genellikle sıradan ve sık sık tekrarlanıyor. Bu nedenle oyun cazibesini bir ölçüde yitiriyor diyebiliriz. Bununla birlikte mutlaka zaman ayırılması gereken bir yapım olmuş.” – IGN 8/10

“Insomniac, video oyunu geliştirmede nadir görülen başarıları yakaladı. Ekip, her biri kendi değerlerine göre güçlü olan ancak bütünüyle deneyimlenerek daha iyi hale getirilen kapsamlı bir destanda birleşen bir oyun üçlemesi ortaya çıkardı. Daha fazla Örümcek Adam oyunu kaçınılmaz olarak bu mitolojiyi yeni yönlere doğru genişletecek olsa da beklemeye gerek yok. Geliştirici, Spider-Man 2 ile süper kahraman hikayelerini anlatmaya ve yeniden anlatmaya değer kılan şeyin ne olduğunu buldu ve sevimli kahramanlarına hak ettikleri yolculuğu verdi.” – Game Informer – 9.5/10

“Marvel’s Spider-Man 2, inanılmaz derecede kendinden emin bir devam yapımı ve 2023’ün en iyi oyunlarından biri. Oynaması inanılmaz derecede eğlenceli ve tempolu bu oyun, Spider-Man hikâyesinin en iyi yanlarını ve Insomniac’ın mükemmel oyun sahnelerine olan tutkusunun en iyi yanlarını almış. Tüm bunların neticesinde şimdiye kadarki tartışmasız en iyi Marvel oyunu ortaya çıkmış.” – VGC – 5/5