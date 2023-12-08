Oyun Oscarları 2023 gerçekleştirildi. Onlarca dalda yüzlerce oyunun ödül için yarıştığı The Game Awards 2023’te 7 dalda ödüle aday gösterilen Marvel’s Spider-Man 2 ödül alamadı. Milyonlarca oyuncunun çok beğendiği; Insomniac Games tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan, aksiyon macera oyunu Marvel’s Spider-Man 2’nin hiçbir dalda ödül alamaması tartışmaları da peşi sıra getirdi. Marvel’s Spider-Man 2 kötü oyun mu, rakipleri mi çok iyi?

Marvel’s Spider-Man 2 Ödül Alamadı, Bu Kadar Kötü Mü?

The Game Awards 2023 de Baldur’s Gate 3 tam 6 dalda ve Alan Wake 2 de 3 dalda ödüle layık görüldü. Hiçbir dalda ödül alamayan Marvel’s Spider-Man 2, pek çok alanda bu 2 oyunun arkasında kaldı. Bu yılın yapımlarının çok güçlü olmasına rağmen, oyuncuların genel görüşü; en azından “en iyi aksiyon macera oyunu ödülünün” Marvel’s Spider-Man 2’ye verilmesi yönündeydi.

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Marvel’s Spider-Man 2’nin aday gösterildiği ve rakiplerine geçildiği 7 kategori şu şekildeydi:

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunu

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-man 2 *

Baldur’s Gate 3

Resident Evil 4

Super Mario Wonder

Legend of Zelda Tears of the Kingdom

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Aksiyon / Macera Oyunu

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-man 2 *

Resident Evil 4

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Star Wars Jedi Survivor

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Hikaye Anlatımı Ödülü

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Alan Wake 2

Final Fantasy XVI

Marvel’s Spider-man 2 *

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunculuk Performansı Ödülü

Ben Starr – Final Fantasy 16

Cameron Monaghan – Jedi Survivor

Idris Elba – Phantom Liberty

Melanie Liburd – Alan Wake 2

Neil Newbon – Baldur’s Gate 3

Yuri Loventhal – Marvel’s Spider-man 2 *

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyun Yönetimi Ödülü

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-man 2 *

Alan Wake 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Ses Tasarımına Sahip Oyunu Ödülü

Alan Wake 2

Dead Space

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2 *

Resident Evil 4

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Erişilebilirlikte Yenilik Oyunu Ödülü