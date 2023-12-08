Oyun Oscarları 2023 gerçekleştirildi. Onlarca dalda yüzlerce oyunun ödül için yarıştığı The Game Awards 2023’te 7 dalda ödüle aday gösterilen Marvel’s Spider-Man 2 ödül alamadı. Milyonlarca oyuncunun çok beğendiği; Insomniac Games tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan, aksiyon macera oyunu Marvel’s Spider-Man 2’nin hiçbir dalda ödül alamaması tartışmaları da peşi sıra getirdi. Marvel’s Spider-Man 2 kötü oyun mu, rakipleri mi çok iyi?
Marvel’s Spider-Man 2 Ödül Alamadı, Bu Kadar Kötü Mü?
The Game Awards 2023 de Baldur’s Gate 3 tam 6 dalda ve Alan Wake 2 de 3 dalda ödüle layık görüldü. Hiçbir dalda ödül alamayan Marvel’s Spider-Man 2, pek çok alanda bu 2 oyunun arkasında kaldı. Bu yılın yapımlarının çok güçlü olmasına rağmen, oyuncuların genel görüşü; en azından “en iyi aksiyon macera oyunu ödülünün” Marvel’s Spider-Man 2’ye verilmesi yönündeydi.
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Marvel’s Spider-Man 2’nin aday gösterildiği ve rakiplerine geçildiği 7 kategori şu şekildeydi:
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunu
- Alan Wake 2
- Marvel’s Spider-man 2 *
- Baldur’s Gate 3
- Resident Evil 4
- Super Mario Wonder
- Legend of Zelda Tears of the Kingdom
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Aksiyon / Macera Oyunu
- Alan Wake 2
- Marvel’s Spider-man 2 *
- Resident Evil 4
- The Legend of Zelda Tears of the Kingdom
- Star Wars Jedi Survivor
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Hikaye Anlatımı Ödülü
- Baldur’s Gate 3
- Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
- Alan Wake 2
- Final Fantasy XVI
- Marvel’s Spider-man 2 *
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunculuk Performansı Ödülü
- Ben Starr – Final Fantasy 16
- Cameron Monaghan – Jedi Survivor
- Idris Elba – Phantom Liberty
- Melanie Liburd – Alan Wake 2
- Neil Newbon – Baldur’s Gate 3
- Yuri Loventhal – Marvel’s Spider-man 2 *
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyun Yönetimi Ödülü
- Baldur’s Gate 3
- Marvel’s Spider-man 2 *
- Alan Wake 2
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Ses Tasarımına Sahip Oyunu Ödülü
- Alan Wake 2
- Dead Space
- Hi-Fi Rush
- Marvel’s Spider-Man 2 *
- Resident Evil 4
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Erişilebilirlikte Yenilik Oyunu Ödülü
- Diablo IV
- Forza Motorsport 8
- Hi-Fi Rush
- Marvel’s Spider-Man 2 *
- Mortal Kombat 1
- Street Fighter 6