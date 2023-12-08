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Marvel’s Spider-Man 2 Ödül Alamadı, Bu Kadar Kötü Mü?

The Game Awards 2023 sona erdi. Marvel’s Spider-Man 2 ödül alamadı, oyun bu kadar kötü mü yoksa rakipleri mi çok güçlüydü?

Emine Emre

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Marvel’s Spider-Man 2 Ödül Alamadı, Bu Kadar Kötü Mü?
Marvel’s Spider-Man 2 Ödül Alamadı, Bu Kadar Kötü Mü?

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Oyun Oscarları 2023 gerçekleştirildi. Onlarca dalda yüzlerce oyunun ödül için yarıştığı The Game Awards 2023’te 7 dalda ödüle aday gösterilen Marvel’s Spider-Man 2 ödül alamadı. Milyonlarca oyuncunun çok beğendiği; Insomniac Games tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan, aksiyon macera oyunu Marvel’s Spider-Man 2’nin hiçbir dalda ödül alamaması tartışmaları da peşi sıra getirdi. Marvel’s Spider-Man 2 kötü oyun mu, rakipleri mi çok iyi?

Marvel’s Spider-Man 2 Ödül Alamadı, Bu Kadar Kötü Mü?

The Game Awards 2023 de Baldur’s Gate 3 tam 6 dalda ve Alan Wake 2 de 3 dalda ödüle layık görüldü. Hiçbir dalda ödül alamayan Marvel’s Spider-Man 2, pek çok alanda bu 2 oyunun arkasında kaldı. Bu yılın yapımlarının çok güçlü olmasına rağmen, oyuncuların genel görüşü; en azından “en iyi aksiyon macera oyunu ödülünün” Marvel’s Spider-Man 2’ye verilmesi yönündeydi.

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Marvel’s Spider-Man 2’nin aday gösterildiği ve rakiplerine geçildiği 7 kategori şu şekildeydi:

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunu

  • Alan Wake 2
  • Marvel’s Spider-man 2 *
  • Baldur’s Gate 3
  • Resident Evil 4
  • Super Mario Wonder
  • Legend of Zelda Tears of the Kingdom

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Aksiyon / Macera Oyunu

  • Alan Wake 2
  • Marvel’s Spider-man 2 *
  • Resident Evil 4
  • The Legend of Zelda Tears of the Kingdom
  • Star Wars Jedi Survivor

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Hikaye Anlatımı Ödülü

  • Baldur’s Gate 3
  • Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
  • Alan Wake 2
  • Final Fantasy XVI
  • Marvel’s Spider-man 2 *

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunculuk Performansı Ödülü

  • Ben Starr – Final Fantasy 16
  • Cameron Monaghan – Jedi Survivor
  • Idris Elba – Phantom Liberty
  • Melanie Liburd – Alan Wake 2
  • Neil Newbon – Baldur’s Gate 3
  • Yuri Loventhal – Marvel’s Spider-man 2 *

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyun Yönetimi Ödülü

  • Baldur’s Gate 3
  • Marvel’s Spider-man 2 *
  • Alan Wake 2
  • Super Mario Bros. Wonder
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Ses Tasarımına Sahip Oyunu Ödülü

  • Alan Wake 2
  • Dead Space
  • Hi-Fi Rush
  • Marvel’s Spider-Man 2 *
  • Resident Evil 4

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Erişilebilirlikte Yenilik Oyunu Ödülü

  • Diablo IV
  • Forza Motorsport 8
  • Hi-Fi Rush
  • Marvel’s Spider-Man 2 *
  • Mortal Kombat 1
  • Street Fighter 6

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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