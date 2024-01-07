Marvel’s Spider Man 2 PC Resmi Olmayan Versiyonu Çıkıyor

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Bilindiği üzere Insomniac Games büyük bir siber saldırıya maruz kalmış ve 2035 yılına kadar olan verileri ortaya çıkmıştı. Marvel's Wolverine dosyalarının ardından şimdi de Marvel's Spider Man 2 PC dosyaları gündemde. Çıkan haberlere göre bağımsız geliştiriciler Marvel's Spider Man 2 PC resmi olmayan versiyonunu çıkarıyor. İşte detaylar...Marvel's Spider Man 2 PC Resmi Olmayan Versiyonu için Çalışmalar SürüyorInsomniac Games'in 1.67 terabaytlık çalınan verilerinin arasında Marvel's ...

Bilindiği üzere Insomniac Games büyük bir siber saldırıya maruz kalmış ve 2035 yılına kadar olan verileri ortaya çıkmıştı. Marvel’s Wolverine dosyalarının ardından şimdi de Marvel’s Spider Man 2 PC dosyaları gündemde. Çıkan haberlere göre bağımsız geliştiriciler Marvel’s Spider Man 2 PC resmi olmayan versiyonunu çıkarıyor. İşte detaylar…

Marvel’s Spider Man 2 PC Resmi Olmayan Versiyonu için Çalışmalar Sürüyor

Insomniac Games’in 1.67 terabaytlık çalınan verilerinin arasında Marvel’s Spider Man 2 bilgisayar versiyonu dosyaları da bulunuyor. Saldırı neticesinde maddi ve manevi bakımdan yıpranan şirket, kendi planları doğrultusunda hareket etmeye devam ederken kendisine destek olanlara minnettarlığını ifade ediyor. Marvel’s Spider Man 2 PC dosyaları sayesinde mod geliştiricileri, oyunun resmi olmayan versiyonunu PC için çıkarmaya çalışıyor.

Bir X kullanıcısı yaptığı paylaşımda anlaşılıyor ki bağımsız geliştiriciler hız kesmeden oyunun PC portu üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Paylaşımda yer alan görüntülere göre hazırlanan versiyonda bazı ara yüz ve doku problemleri mevcut ancak oyun teknik bakımdan üst düzey bilgisayarlarda 60 fps olarak çalışmakta. Bununla birlikte mod geliştiricileri, oyunda pek çok doku problemleri bulunduğunu ve şu anda bu sorunlar üzerine odaklanıldığını belirtmekte. Bahse konu geliştiriciler, oyun resmi olarak yayınlanmadan önce Marvel’s Spider Man 2’yi PC için piyasaya sürmeyi amaçlıyor.

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Çalıntı veriler üzerinden oyunu PC’ye taşımaya çalışsalar da medyaya yansıyan verilere göre Marvel’s Spider Man 2’nin PC versiyonunun, zaten resmi olarak 2024 yılı bitmeden yayınlanması bekleniyor. Insomniac Games oyun geliştirme çalışmalarına devam ediyor ve çalışmalarının 2024 Nisan ayı gibi bitmesi bekleniyor. Marvel’s Spider Man 2 oyunu hali hazırda PlayStation 5 oyun konsolu üzerinden oynanabilmekte. Bununla birlikte, firmanın verileri her ne kadar ortaya çıksa da, oyun resmi olarak yayınlandığında yine de başarıya ulaşacağı tahmin edilmekte.

Insomniac Siber Saldırısı Hakkında

Geçtiğimiz aylarda Insomniac Games büyük bir siber saldırıya uğramış ve yaklaşık 2035 yılına kadar ki pek çok verisi internete sızdırılmıştı. Şirketin veri tabanını ele geçirdiğini söyleyen Rhysida hacker grubu, verileri yayınlamamak karşılığında 50 BTC (2 milyon dolar kadar) fidye talep emişlerdi. Sony ve Insomniac fidyeyi ödemeyi reddedince de yaklaşık 1,67 terabaytlık Insomniac verisi internete sızdırılmıştı.