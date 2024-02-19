Insomniac Games’in geliştirme aşamasında olduğu Marvels’s Wolverine oyunu oyun dünyası tarafından heyecanla beklenen yapımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. İlk etapta PlayStation 5 platformunda yayınlanacak olan oyunun PC versiyonu ise PS5’ten bir müddet sonra çıkması beklenmekte. Henüz geliştirme aşamasında olan Marvels’s Wolverine fragmanı sızdırıldı. Paylaşılan iki farklı fragmandan biri oyunun sinematik evreni hakkında bilgi verirken bir diğeri ise oynanışı ve grafikleri hakkında bir öngörü sahibi olmamızı sağlıyor. İşte detaylar…

Marvels’s Wolverine Fragmanı Yayınlandı

Oyun endüstrisinin en beğenilen yapımlarından olan Spider Man gibi oyunların yaratıcısı Insomniac Games bilindiği üzere Marvel’s Spide Man serisinden Marvel’s Wolverine oyununu geliştirmekte. AAA oyunlarıyla tanınan Insomniac Games bilindiği üzere geçtiğimiz yılın sonlarına doğru büyük bir siber saldırı kurbanı olmuş ve bir hacker grubu tarafından hacklenmişti. Hackerların istediği fidyeyi vermeyi kabul etmeyen şirketin pek çok verisi internete sızdırılmıştı. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen Insomniac Games çalışmalarına son hız devam etmekte.

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Insomniac Games’in şu an geliştirme aşamasında olduğu Marvels’s Wolverine oyunun iki farklı fragmanı sızdırıldı. Fragmanı izleyen meraklı oyuncular, yeni gelen oyun hakkında pek çok bilgi edinebildi. Sızdırılan iki fragmandan biri oyunun nasıl oynandığı, savaş teknikleri, grafikleri gibi konularda bir öngörü sahibi olunmasını sağlıyor. Paylaşılan bu fragmanı aşağıdan izleyerek yeni gelecek oyun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz:

Bir diğer yayınlanan fragman ise oyunun sinematikleri hakkında bir görüş edinmeyi sağlamakta. Bu fragman kapsamında oyunun grafikleri gibi teknik detaylar yer almıyor. Marvels’s Wolverine’in sinematik açıdan ele alan fragmanı ise aşağıdaki gibidir:

Yukarıdaki fragmanlar Marvels’s Wolverine oyunun erken aşama çalışmalarını göstermektedir. Oyun final sürümü ile oyuncuya sunulduğunda bu fragmanlardakinden çok daha fazlasının sunulacağı aşikar. Yani fragmanları izlerken bu bakış açısına sahip olmak, oyun hakkında daha doğru yorum yapmayı sağlayacaktır. Bu fragmanlarla, Insomniac Games’in oyun severlerin karşısına nasıl bir oyunla çıkacağı az çok belli olmaktadır.

Marvel’s Wolverine Ne Zaman Çıkacak?

Marvel’s Wolverine oyununda gerçek zamanlı bazı ara sahneler bulunmaktadır. Bu sahnelerin amacı, oyun severlere arka plandaki hikayenin hakkında bir fikir vermek olabilir. Bununla birlikte 2023 yılının Aralık ayında Marvel’s Wolverine oyununun PC sürümüne ilişkin birtakım detaylar sızdırılmıştı. Yani oyunun PC sürümünün de geliştirildiği bilinmekte.

Marvel’s Wolverine oyunun ne zaman çıkacağı konusunda da henüz bir açıklama yapılmadığı söylenebilir. Bununla birlikte, Marvel’s Wolverine gibi yüksek kalite oyunlar genellikle önce PlayStation 5’te daha sonra PC platformunda yayınlanıyor. Marvel’s Wolverine’de de büyük ihtimalle bu şekilde olacak. Marvel’s Wolverine oyununun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili 2024 yılında yayınlanacağı ya da 2025 yılına kalacağına yönelik birtakım tahminler mevcut. Ancak kesin bir tarih vermek oldukça güç.