Finlandiya merkezli ünlü oyun stüdyosu Remedy Entertainment; Max Payne 1 & 2 Remake ve Control 2 hakkında oyun kamuoyuna yeni bilgiler verdi. Geliştirmekte olduğu oyunlardan Max Payne 1-2 Remake’i için “yapıma hazırlık aşamasına girildi” diyen Remedy; Control 2 için ise “konsept belirleme / kanıtlama” aşamasının devam etmekte olduğunu duyurdu. Şirketin açıklamalarına Cepkolik okurları için detaylandıralım.

Remedy Max Payne 1 ve 2 Remake ile Control 2 Hakkında Yeni Bilgiler Verdi

Oyun dünyasının efsane yapımlarından biri konumunda bulunan Max Payne 1, 2000’li yılların başında fırtına gibi esmişti. Finlandiya merkezli oyun şirketi Remedy tarafından geliştirilen ve Rockstar Games tarafından yayımlanan oyunun çok tutulmasının ardından serinin devam oyunu gelmişti. Max Payne 2 de yine bu doğrultuda aynı oyun şirketi tarafından geliştirilerek yayınlandı.

Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen halen pek çok gamerın tadı damağında olan Max Payne serisi için geçtiğimiz yıl remake kararı alındığı duyurulmuştu. Yeniden yapım Max Payne serisi için oyun geliştirici şirketten ara ara oyun kamuoyuna bilgilendirmeler yapılıyor. Bugün yabancı oyun medyasına düşen bilgilerde Remedy, Max Payne serisi Remake için bazı detayları açıkladı.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Max Payne 1-2 Remake’i için “yapıma hazırlık aşamasına girildi” diyen Remedy; oyunun tarzı ve kapsamının ise henüz netlik kazanmadığını vurguladı.

Control 2 En Az 6 ila 9 Ay Daha Konsept Belirleme Aşamasında Kalacak

Başarılı oyun stüdyosu tarafından oyun kamuoyuna yapılan bilgilendirmede Control 2’deki gelişmelerden de bahsedildi. Control 2 için “konsept belirleme / kanıtlama” aşamasının devam etmekte olduğunu duyuran Remedy; oyunun bu aşamada en az birkaç çeyrek boyunca kalacağının da altını çizdi. Bu da, Control 2’nin 2024’ün en az ilk yarısını bu aşamada geride bırakacağı anlamına geliyor.

Serinin ilk oyunu olan Control ilk kez 2019 yılında yayımlanmış ve PC için de 2020 yılında çıkış yapmıştı. 505 Games tarafından yayınlanan oyunun yalnızca Steam üzerinde dahi 30 binden fazla incelemesi mevcut. Oyun, bahse konu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalamasını da tutturmuş durumda.

Oyuncu Beklentileri Tavan!

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Max Payne serisinin yeniden yapımının gelecek olması ve Control 2 ile ilgili olarak oyuncuların da bir hayli heyecanlı olduğunu ve Remedy tarafından yapılan açıklamaları yakinen takip ettiklerini belirtebiliriz. Gamerların bu konuda sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan birkaçına değinmek gerekirse:

“Sabırsızlıkla bekliyorum; uzun zaman sonra Max Payne oynayabilmek gerçekten duygulandıracak. Umarım beklentileri karşılayacak bir oyun çıkar ortaya.”

“Bu bilgilere bakılırsa önce Max Payne Remake, akabinde Control 2 çıkacak. Bence de doğru karar bu. Yeniden yapım Max Payne serisini bekleyen milyonlarca kişi vardır.”

“Control oynanışı güzel ama ben hayatımda ilk defa bu kadar çok ara sahne geçtim bence ilgi çekici bir sunuma ve hikayeye sahip değil. Max Payne çizgi roman hikaye anlatımı çok daha iyi.”