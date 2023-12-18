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Max Payne ve Alan Wake 2’den Alex Casey Seslendiren James McCaffrey Vefat Etti

Oyun dünyası şok bir vefat haberi ile sarsıldı. Max Payne ve Alan Wake 2'den Alex Casey seslendiren James McCaffrey kanser nedeniyle vefat etti.

Emine Emre

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Max Payne ve Alan Wake 2'den Alex Casey Seslendiren James McCaffrey Vefat Etti
Max Payne ve Alan Wake 2'den Alex Casey Seslendiren James McCaffrey Vefat Etti

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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı James McCaffrey, kanser nedeniyle henüz 65 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. 1959 New York doğumlu olan ünlü aktör, aynı zamanda karizmatik sesiyle de tanınıyordu. Son derece başarılı bir oyuncu olan James McCaffrey bugüne değin onlarca projede görev almıştı. Oyun dünyası ise James McCaffrey’i; Max Payne ve Alan Wake 2’den Alex Casey seslendirmesi ile tanıyordu.

Max Payne ve Alan Wake 2’den Alex Casey Seslendiren James McCaffrey 65 Yaşında Yaşamını Yitirdi

İrlanda asıllı, ABD’li oyuncu ve seslendirme sanatçısı James McCaffrey’den kötü haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü oyuncu, henüz 65 yaşında iken amansız hastalığa yenik düştü. Yaşamı boyunca pek çok işte başarıyla boy gösteren oyuncu ve seslendirme sanatçısı oyun dünyasına da uzak değildi.

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Max Payne ve Alex Casey seslendirmesi ile efsaneleşen James McCaffrey’in ölümü üzerine pek çok kurum ve kuruluştan oyuncuya rahmet ve sevenlerine baş sağlığı mesajları geldi. Onlardan biri de Max Payne geliştiricisi Remedy Entartainment oldu. Resmi Twitter (X) hesabından bir paylaşım yapan Remedy Entartainment, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostumuz ve işbirlikçimiz, Max Payne ve Alex Casey’nin ikonik sesi James McCaffrey’in vefatını duyduğumuz için derin üzüntü duyuyoruz. Olağanüstü yeteneği karakterlerimize hayat verdi ve toplumumuz üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Kalbimiz ailesiyle birlikte.”

Remedy’nin resmi sosyal medya hesabının başına sabitlediği ve kısa sürede yüz binlerce kez görüntülenen ilgili paylaşım:

Gamerlar ve Sanatseverler Üzgün: Max Payne Öksüz Kaldı!

James McCaffrey’in vefatı üzerine sosyal medyada binlerce oyun tutkunu ve sanat sever paylaşım yaptı. Ünlü aktöre rahmet ve ailesine da başsağlığı dileyen hayranlar, derin üzüntülerini dile getirdi. İşte o paylaşımlardan bazıları:

“Bugün çok üzücü bir gün, ne kadar yetenekli bir insandı. Hayat çok kısa… Max Payne öksüz kaldı.”

“Huzur içinde yatsın. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Ailesine ve onu yakından tanıyanlara başsağlığı diliyorum. Çok ikonik bir ses ve inanılmaz bir yetenek.”

“Böylesine yıkıcı bir haberi aldığımız için derin bir üzüntü duyduk ve bu zor dönemde kalbimizin ailesi ve sevenleri ile birlikte olduğunu bilmenizi isteriz. Lütfen yalnız olmadığınızı ve elimizden gelen her şekilde sizi desteklemek için burada olduğumuzu unutmayın.”

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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