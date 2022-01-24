Günümüzde fast food beslenme çok popüler hale geldi. Özellikle marka şirketleri neredeyse dünyanın her yerinde bir şube açtı. Bu restoran şirketlerinin belki de en popüleri McDonald’s olabilir. Bugünkü yazımızda McDonald’s hakkında enteresan bilgiler üzerine bir çalışma hazırladık. Bazı bilgileri duyduktan sonra sizlerde çok şaşıracaksınız.

Yoğun iş temposundan dolayı çalışan insanlar genellikle fast food yiyeceklere istek duyar. Bu fast food ürünlerinin başında hamburger gelir. Özellikle kırmızı rengi ve palyaçosu ile akıllara gelen ilk marka McDonald’s olarak aklımıza gelir.

1917’de 15 yaşındaki Ray Kroc, ambulans şoförü olarak Kızıl Haç’a katılmak için yaşı konusunda yalan söyler, ancak eğitimini tamamlamadan savaş sona erer. Daha sonra piyanist, kağıt bardak satıcısı ve Multimixer satıcısı olarak çalışır. 1954’te San Bernardino, California‘da birkaç Multimixer satın almış bir restoranı ziyaret ettiğinde ufku açılır.

İlk duyulduğunda bu imkansız gibi gelebilir. Günde neredeyse 2 şube ancak şirketin operasyon ağı o kadar büyük ki büyümesi sürdürülebilirliğini koruyor ve sürekli büyümeye devam ediyor. Aslında marka bu şekilde ”Ronald McDonald” adını sembolleştirmeyi ve herkes tarafından bilinen bir kişi haline getirmeyi hedefledi. Bu palyaço McDonald’s’ın tescilli ticari markalarıdır. McDonald’s, palyaçoları birbirinden farklı eğlenceli figürler değildir aksine hepsi tek bir kişiyi sembolize eder ve makyajları o kadar benzerdir ki, dünyanın neresine giderseniz gidin aynı palyaçoyu gördüğünüzü düşünürsünüz.

McDonald’s Hakkında İlginç Bilgiler

McDonald’s bir Amerikan hamburger markasıdır ve dünyanın en büyük fast food restoran zinciridir.

Kurucusu Ray Kroc’tur.

İlk olarak hamburger değil, sosisli sandviç satıyordu.

Her 14,5 saatte bir yeni bir McDonald’s restoranı açılır.

McDonald’s restoranları her gün 68 milyon insanı besliyor.

McDonald aynı zamanda dünyanın en büyük oyuncak tedarikçisidir.

İngiltere Kraliçesi, Buckingham Sarayı yakınında bir McDonald’s restoranına sahiptir.

McDonald’s her gün yaklaşık 75 milyon ABD Doları kazanıyor.

McDonald’s Dünya’da 36.000’den fazla restorana sahiptir.

Ortalama bir McDonald’s çalışanının, bir CEO’nun sadece bir saatte kazandığını kazanması yedi ay sürer.

En yoğun restoranının tümü Hong Kong ‘dadır.

‘dadır. McDonald’s, doğrudan medya reklamcılığına yılda yaklaşık 1 milyar dolar harcıyor.

Birçok insanın sığır eti yemediği bir ülke olmasına rağmen Hindistan ‘da 179 McDonald restoranı var.

‘da 179 McDonald restoranı var. ABD’de yaşıyorsanız, bir McDonald’s’tan asla 185km fazla uzakta değilsiniz.

McDonald’s her saniye 75’ten fazla hamburger satıyor.

McDonald’s yılda yaklaşık 24 milyon kilogram taze elma satıyor.

McDonald’s McWrap , FDA toksisite izleme listesinde 121 içerik, trans yağ ve kimyasal içerir.

, FDA toksisite izleme listesinde 121 içerik, trans yağ ve kimyasal içerir. McDonald’s hedefi, 2022 yılına kadar Çin’de 2.000’den fazla restoran açmaktır.

McDonald’s’ın ABD dışındaki en büyük pazarı, 3.000’den fazla restoranıyla Japonya’dır.

Malezya’daki dünyanın en büyük binası olan Kuala Lumpur Kulesi , bir McDonald’s restoranına ev sahipliği yapmaktadır.

, bir McDonald’s restoranına ev sahipliği yapmaktadır. Bir McDonald’s çilekli milkshake, çileklerin lezzetini taklit etmek için kullanılan 50 kimyasal içerir.

McDonald’s menüsündeki sadece yedi ürün şeker içermez.

En büyük McDonald’s restoranı, 28.000 fit karenin üzerinde olan Pekin’de bulunmaktadır.

restoranı, 28.000 fit karenin üzerinde olan Pekin’de bulunmaktadır. Sadece 492 metrekarelik en küçük McDonald’s restoranı Japonya’nın Tokyo kentindedir.

restoranı Japonya’nın Tokyo kentindedir. McDonald’s’ın orijinal menüsünde patates kızartması yoktu.

Richard ve Maurice, California, San Bernardino’da ilk McDonald’s restoranını açtı.

McNugget’lar dört resmi şekle sahiptir: çan, kemik, çizme ve top.

Ronald McDonald, Japonya’da net bir “r” sesinin olmaması nedeniyle Donald McDonald olarak adlandırılıyor.

McDonald’s’ın ilk arabaya servis hizmeti 1975’te Arizona, Sierra Vista’da açıldı.

McDonald’s ABD’de her yıl yaklaşık olarak 1 milyon işçiyi işe alıyor.

McDonald’s’ın arabaya servis personeli, at sırtında gelen insanlara hizmet etmez.

Michael Jim Delligatti, 1967’de McDonald’s Big Mac burgerini icat etti.

Bill Gates, sınırsız ücretsiz fast food için bir McDonald’s Altın Kartına sahiptir.

McDonalds, dünya çapında günde 9 milyon pound patates kızartması servis ediyor.

Altın kemerli ilk McDonald’s, Mart 1953’te Phoenix, Arizona’da açıldı.

ABD’de yetiştirilen patateslerin yaklaşık %7’si McDonald’s patetes kızartmasına dönüştürülür.

McDonald’s, ABD’deki ilk “I’m Lovin’ It” TV reklamlarında “ ba-da-ba-ba-bah ” şarkısını söylemesi için Justin Timberlake’e yaklaşık 6 milyon ABD doları ödedi.

” şarkısını söylemesi için Justin Timberlake’e yaklaşık 6 milyon ABD doları ödedi. McDonald’s‘ın Türkiye‘deki serüveni, 1986 yılında İstanbul Taksim’de ilk restoranın açılmasıyla başladı.

McDonald’s kardeşler, sadece birkaç ürüne (hamburger, patates kızartması ve içecek) odaklanarak sınırlı bir menü ürettiler ve bu da kalite ve hızlı servise odaklanmalarını olanak sağlar.

Kardeşler yeni bir dağıtıcı acenta arıyorlardı ve Kroc bir bunu büyük bir fırsat olarak görür. 1955’te McDonald’s Corporation’ın öncüsü olan McDonald’s System, Inc.‘i kurdu ve altı yıl sonra McDonald’s adının ve işletim sisteminin münhasır haklarını satın aldı. 1958’e gelindiğinde McDonald’s 100 milyonuncu hamburgerini satmıştı.

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