MEB Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok okulda tablet dağıtılmaya başladı. Fatih projesi kapsamında ülkemizin hemen hemen her bölgesinde öğrenciler tabletlere kavuştu. Bugünkü yazımızda sizlere MEB ücretsiz tablet başvurusu hakkında bilgi vereceğiz.

Ülkemiz maddi açıdan zorluk çeken aileler ve ihtiyaç sahibi aileleri öncelikli tablet dağıtımına başladı. Yaklaşık 10 yıldır yürürlükte olan bu proje ile beraber milyonlarca öğrenci tablet sahibi oldu. Böylece öğrenciler hem derslerine daha iyi çalışıyor hem de teknolojiye ayak uydurabiliyor. Ücretsiz tablet dağıtımı kapsamında ilk olarak 500 bin tablet öğrenciler ile buluştu. Gelecek olan yeni başvuru da insanlar birçok soruyu merak ediyor. Özellikle ne zaman dağıtıma çıkacağı ve ne kadar sürede belli olacağı konusunda kafalarda işaret kalmış durumda. MEB ücretsiz tablet hakkında tüm detaylı bilgilere devletdestekli internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Özellikle pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber tabletlere olan talep sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. 2021 yılının sonuna kadar kademeli olarak öğrencilere ücretsiz tablet dağıttı. Ayrıca ücretsiz tabletin yanında öğrencilerin uzaktan eğitimine destek verecek 25 GB kotalı internet paketi de verildi. Şu an itibariyle 2022 Nisan ayı için herhangi bir ücretsiz tablet dağıtılması planlanmıyor. Ancak önümüzdeki günlerde durumun ne olacağı daha da netlik kazanacak.

2022 yılı içerisinde şu ana kadar 650 binden fazla tablet dağıtıldı. Proje halen devam ediyor. MEB, ücretsiz tablet konusunda çalışmalarına hızla devam ederken, tabletlerin çocukların akademik başarısında önemli bir rol oynadığı gözlemlendi.

Ücretsiz tablet için ilkokul 1. sınıftan lise son sınıfa kadar her öğrenci bu projeye başvurabilir. Yapılan açıklamalara göre, MEB’in yaptığı ücretsiz tablet projesinden yararlanmak isteyen öğrencilerin ve velilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yok. MEB, öğrencilerin gelir durumuna bakarak öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımı yapacak. Yaklaşık 3 bin TL değerindeki tabletin markası ise General Mobile olarak biliniyor.

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