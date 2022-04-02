Tablete Format Atma İşlemi Nasıl Yapılır?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeni teknolojik ürün hayatımıza giriyor. Özellikle bunların başında akıllı telefonlar ve tabletler yer alıyor. Tablet hem PC hem de telefon görevi gören cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. İstenmeyen durumlarda tabletlerde sorunlar yaşanabiliyor. Bu durumlarda tablete format atma işlemi uygulanması gerekiyor. Bugünkü yazımızda sizlere tablete format nasıl atılır soruna cevap vereceğiz.

Özellikle günlük hayatta akıllı telefonlar kadar büyük bir yer kaplayan tabletler, hemen hemen çoğu insanın hayatını kolaylaştırıyor. Hem öğrenciler hem de iş hayatındaki birçok insan tabletleri kullanarak kendilerine büyük avantaj sağlıyor. Ancak istenmeyen durumlar genel olarak tüm teknolojik aletlerde olduğu gibi tabletlerde de karşımıza çıkıyor. Bu durumlarda tablete format atmak gerekebilir. Tabletinizde bir sorun veya hata ile karşılaştığınızda format atmak hayatınızı kurtarabilir.

Tabletlere format atmanın birçok yolu vardır. Bu yollardan bazıları karmaşık bazları ise oldukça basittir. Ancak bu işlemleri gerçekleştirmeden önce tabletinizi yedeklemeniz gerekmektedir. Bu durum yalnızca format işlemi için geçerli değildir. Her an için verilerinizi yedeklemek sizin için oldukça önemlidir. Eğer tabletinizde bir sorun veya hata ile karşılaştınız ve tabletinizi açabiliyorsanız. İlk olarak yedekleme işlemini gerçekleştirmeyi unutmayın. Böylece format işleminden sonra tabletinizi eskisi gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Eğer cihazınız hiçbir şekilde açılmıyorsa, tabletinizin açılış ekranında karşınıza çıkan “Android” yazısından sonra tablete bir türlü giriş yapamıyorsak tablette fabrika ayarlarına dönmemiz gerekiyor ya da yeniden yazılım yüklememiz gerekecektir. Bunun içinde; tablete format atma işlemi öncesi; tabletinizin yeterli düzeyde şarj olması gerekmektedir. Şarj ettikten sonra adaptörü çıkartıp format işlemlerine başlayabilirsiniz. Tabletinizi tamamen kapalı konuma aldıktan sonra güç (power) ses açma(+) ve menü tuşuna aynı anda basılı tutun.

İlk logo çıktığı anda ilk olarak parmağınızı sadece güç tuşundan çekin, karşınıza, Android logosu gelecek, android logosunu gördüğünüz zaman parmağınızı ses açma ve menü tuşlarından da tuşundan çekin, ardından ekrana 6-7 satırlık İngilizce seçenekler gelecek. Yazılar da geldikten sonra ses arttırma ve ses azaltma tuşları ile bu ile seçenekleri seçebiliyorsunuz. Ses kısma (–) tuşuna üst üste basarak tablet ekranında yazan “Wipe cache partition” yazısının üzerine gelip, Power yani açma tuşu ile seçip onaylayınız.

Ardından tekrar ses kısma ( – ) tuşuna basarak tablet ekranında yazan “ Wipe data/factory reset ” yazısının üzerine gelip, Power yani açma tuşu ile seçip onaylayınız.

) tuşuna basarak tablet ekranında yazan “ ” yazısının üzerine gelip, Power yani açma tuşu ile seçip onaylayınız. Daha sonra karışınıza bir sürü liste şeklinde yazı gelecektir. Tekrar ses azaltma tuşu ile “yes, delete all user data” yazan seçeneğin üzerine gelip, Power tuşu ile seçip, onaylayınız.

tuşu ile seçip, onaylayınız. Sizin bu işleminizden sonra tabletiniz kapanıp – tekrar açılacaktır. Bu sırada tablete format atma işlemi başlamış oluyor, biraz uzun sürebilir ama beklemeniz lazım. Kısa bir süre sonra format atma işlemi bitecek sonra menüden “reboot system now” seçeneğini seçiyoruz böylece tabletimiz baştan açılıyor.