Meizu 20 Pro’ya ait yeni canlı görüntü sızdı

Meizu, amiral gemisi 20 serisini bu yılın ilk çeyreğinin sonlarına doğru piyasaya sürecek. Fakat sızıntı kaynakları boş durur mu dersiniz? İşte merakla beklenen Meizu 20 Pro‘nun arka tasarım detaylarını ortaya çıkaran gerçek bir görüntüye bakıyoruz. Görüntüde, kavisli bir arka kısım ve en az üç görünür kamera modülü ile öne çıkan bir kamera adasını görüyoruz.

Kamera adasının üst kısmında, muhtemelen Xiaomi 12S Ultra ve Xiaomi 13 Pro‘da da kullanılan Sony IMX989 olan yazılı bir 1 ” Sony 50MP sensör işareti bulunur. Altında ne saklandığına dair hiçbir bilgi olmasa da, kamera adasının alt kısmında belirgin bir siyah çubuk da görmekteyiz.

Meizu 20 serisi için önceki tek bilgi, standart Meizu 20’nin Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile donatılacağını ortaya çıkaran bir Geekbench listesidir. Aynı yonga seti tabii ki Pro versiyonunda da kullanılacaktır.

Meizu markası 14 Mart’ta 20 yaşına giriyor ve bu tarihte Meizu 20 serisinin tanıtımına şahitlik edeceğiz. ilk çıkışını görebildik. Önceden bazı resmi onayları beklememiz gerekecek.