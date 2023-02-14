Meizu, Snapdragon 8 Gen 2 İçin Onay Verdi!

En büyük teknoloji firmalarından Meizu, Meizu 20 serisinde Snapdragon 8 Gen 2 kullanacağını onayladı. Ayrıca amiral gemisi Meizu telefonlar, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile beraber gelecek.

Meizu 20’den bahsetmişken, geçen hafta sızıntı bir Meizu 20 Pro haberleri görmüştük, ancak şimdi Çinli Dijital Sohbet İstasyonui Meizu 20 Pro’nun son tasarımının farklı bir görünüme sahip olacağını dile getirdi.

Sağ taraftaki güç ve ses düğmelerini de görebiliriz. Arkada dikey olarak hizalanmış üç kamera merceği ve bir LED flaş bulunuyor.

Yeni sızıntıya göre Meizu 20 serisi Mart ayında piyasaya sürülecek. Böylece beklenen yeni amiral gemisi modelleri raflarda bulabileceğiz.

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