Meizu, Üretim için Wujie Auto Markasıyla Anlaştı

Geely, daha fazla araba satmak için elindeki her kanalı kullanmaya çalışıyor. Şirket, birkaç isim vermek gerekirse Volvo, Polestar, Zeekr gibi uzun bir marka listesine zaten sahip. Meizu, şirketin kurucusu tarafından bu yılın başında nihai hisseleri satıldığında tamamen Geely tarafından satın alınmıştı. Ardından bugün yapılan açıklamayla birlikte Meizu, Wujie Auto şirketinde Geely adıyla otomobil üreteceklerini duyurdular.

Meizu’nun Geely tarafından satın alınmasının izini sürersek, Geely yöneticileri başından beri Meizu’nun otomobil üretimine dahil olacağını inkar ediyorlardı. Meizu’nun galerilerinde Geely veya Zeekr markalı araçları satması gerekiyordu. O zamanlar işe yaramayan şey, tasarım ve üretim konusunda deneyime sahip otomotiv uzmanlarını arayan işe alma kampanyasıydı.

Geçen yıl Ağustos ayında Meizu, “araç izleme yöntemi, araç terminali ve araç ve sunucu” ile ilgili bir patent başvurusunda bulundu – oldukça kafa karıştırıcı bir başvuru, ardından araç içi işletim sistemi Meizu FlymeAuto piyasaya sürüldü.

Ardından Meizu, çevrimdışı mağazalarını oluşturmak ve hizmet iyileştirme üzerinde çalışmak için Aisidi ile stratejik bir ortaklığa girdi. İki şirket arasındaki anlaşma, Çin genelinde 1.000 deneyim showroom’u inşa etmek ve tüm öne çıkan arabaları sergileyen mağaza tasarımlarını sergilemeyi gerektirdi.

Görünüşe göre Meizu, Huawei’nin iş kitabından bir sayfa alıyor. Huawei, Avatr 11’i amiral mağazalarında satmaya karar verdi ve Meizu da aynısını yapmaya karar verdi. FlymeAuto görünüşe göre HarmonyOS’a çok benziyor ve eğer Huawei otomotiv işine dahil olabiliyorsa Meizu neden olmasın? Özellikle Geely’nin desteğiyle, kulağa cennette yapılmış bir maç gibi geliyor.

Yapbozun son parçası, Meizu’nun ve gerçekten de Geely’nin sahibi olduğu başka bir marka olan Pandaer’in elektrikli araç şarj istasyonu. Geely, Meizu’yu satın alarak zekice bir hamle yaptı ve bu anlaşmanın her damlasını sıkıştırmaya niyetli. Meizu, son birkaç yıldaki cansız performansına rağmen bir noktada en büyük telefon şirketiydi ve birçok kişi hala bunu hatırlıyor. Geely ona yeni bir soluk getirecek mi?

Otomobil endüstrisi ile teknoloji devleri arasındaki sınırlar biraz bulanıklaşmaya başlıyor. Araba artık eskisi gibi değil ve sadece başka bir cihaz haline geldi. Elbette, açık ara en büyük ve en pahalı cihaz ama teknoloji şirketleri sayesinde bir cihaz. En azından bazı teknoloji şirketleri bunu böyle görmemizi istiyor. OTA güncellemeleri, abonelik hizmetleri, ücretli yükseltmeler ve akıllı entegrasyonlar ile otomobiller, biz dikkat etmezken dev akıllı telefonlara dönüştü ve artık geri dönüş yok.