Mercedes-Benz, şimdiye kadarki en uzun menzilli elektrikli kamyonunu tanıttı: eActros LongHaul

Mercedes-Benz Trucks, bu hafta sonu IAA’da henüz en uzun menzilli elektrikli kamyonunu tanıttı: Eactros Longhaul.

Mercedes-Benz Trucks ve Freightliner gibi birçok markayı içeren Alman otomobil üreticisinin ticari kamyon bölümü olan Daimler Trucks, büyüyen pil-elektrikli kamyon portföyü ile elektrifikasyonda lider oldu.

Şirket, Elecascadia, Electric Class 8 Semitruck ve kısa menzilli bir kentsel elektrik kamyonu olan Eactros gibi elektrikli kamyonlarla zaten ilerleme kaydetmişti.

2020’de Mercedes-Benz, Eactros’un yeni bir daha uzun menzilli versiyonu olan Eactros Longhaul‘u duyurdu.

Bu hafta sonu IAA’da, otomobil üreticisi Eactros Longhaul‘u ilk kez tanıttı ve daha fazla özellik yayınladı.

Daimler, toplam “600 kWh’nin üzerinde” kapasite için üç pil paketiyle donatıldığını onayladı:

“IAA’da sunulan Eactros Longhaul, net konturları ve ön alanda bir LED ışık şeridi ile üretim aracının tasarım dilinin bir önizlemesini sunuyor. Mercedes-Benz Trucks da Eactrros Longhaul serisi hakkında ek bilgiler duyurdu. Üç pil paketi, yeni bir e-aksın bir parçası olarak, 400 kW’lık sürekli bir çıkış ve 600 kW’ın üzerinde bir tepe çıkışı üreten 600 kWh üzerinde ve iki elektrik motoru kurulmuş bir toplam kapasite sağlar.”

Şirket, tek bir ücretle “yaklaşık 500 km” yelpazesinden bahsediyor. Mercedes-Benz bunun tam bir yükle olup olmadığını doğrulamadı, ancak durumun böyle olduğunu varsayıyoruz.

İlginç bir şekilde, Mercedes-Benz, Eactros Longhaul’un pil paketinin LFP pil hücrelerini kullandığını doğruladı:

“Eactros Longhaul’da kullanılan pillerde lityum demir fosfat hücre teknolojisi (LFP) kullanır. Bunlar her şeyden önce, uzun bir hizmet ömrü ve daha kullanışlı bir enerji ile karakterize edilir”

LFP hücreleri ile bir miktar enerji yoğunluğunu kaybedebilir ve bu da 800 km ile Tesla Semi’den daha kısa bir menzile neden olabilir, ancak Mercedes uzun ömürlü olduğunu söylüyor.

Şirket, aracın 10 yıldan fazla ve 1,2 milyon km dayanmasını beklediğini söylüyor:

“Mercedes-Benz Trucks, çekiciye ek olarak eActros LongHaul’un rijit versiyonlarını da lansmanından hemen sonra üretecek. Bu, müşterilere tamamen elektrikli taşımada çok sayıda başka olası kullanım durumu sunacaktır. Mercedes-Benz Trucks’taki geliştirme mühendisleri, eActros LongHaul’u, araç ve bileşenleri, karşılaştırılabilir bir geleneksel ağır uzun mesafe Actros ile aynı dayanıklılık gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlıyor. Bu, on yıllık bir süre içinde yolda 1,2 milyon kilometre demek”

Mercedes ayrıca, “yaklaşık bir megawatt” çıkışlı bir şarj istasyonu kullanıldığında kamyonun akü grubunun “30 dakikadan daha kısa bir sürede” %20’den %80’e kadar şarj edilebileceğini belirtiyor.

eActros LongHaul, Mercedes-Benz Trucks’ın Wörth kamyon fabrikasındaki mevcut montaj hattında inşa edilecek. İlk prototipler zaten test ediliyor ve yeni “üretime yakın prototipler”, gelecek yıl müşteriler tarafından gerçek dünyadaki kullanım durumlarında test edilecek.

2024 için toplu üretim planlanıyor

eActros LongHaul ile birlikte Mercedes-Benz Trucks, her biri yaklaşık 112 kWh enerji kapasitesine sahip üç paketle donatılmış eActros’un yeni bir çeşidi olan eActros 300‘ü duyurdu. Tek bir şarjla “220 km’ye kadar” menzil sağlar.

Bu yeni sürüm 2023’ün ikinci yarısında kullanıma sunulacak.