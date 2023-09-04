Mercedes Concept CLA-Class tanıtıldı – 750 km menzile sahip şık bir elektrikli sedan

Mercedes-Benz, Münih’teki IAA 2023’te Concept CLA-Serisi‘ni tanıttı – ve bu sadece başka bir elektrikli araç değil. Şirket, hem elektrikli hem de içten yanmalı otomobillerden beklentilerimizi yeniden tanımlamayı amaçlayan iddialı bir stratejiyi tanıttı. Şirketin Modüler Mimarisi (MMA) üzerine inşa edilen Concept CLA-Class, Alman otomobil üreticisinin elektrik öncelikli kompakt otomobil vizyonuna bir bakış niteliğinde.

Hemen otomobilin etkileyici istatistiklerine geçelim. Şirkete göre, bu fütüristik elektrikli sedan WLTP döngüsüne göre 750 km’lik güçlü bir menzil sunacak. Güç aktarma organları ve bataryası hakkında kesin detaylar mevcut olmasa da Mercedes-Benz, CLA’nın son teknoloji elektrik motorları ve son teknoloji Superscreen bilgi-eğlence sistemi içeren Vision EQXX konseptinden ipuçları aldığını ima ediyor.

“Dört kapılı coupe” şekli daha uzun bir kaput ve daha kısa arka güverte ile güncellenerek daha sportif bir görünüm kazandırıldı. Tüm bunlar göz kamaştırıcı Nar Kırmızısı boya ile vurgulanmıştır. Izgara artık Mercedes-AMG SL roadster ve GT spor otomobillerinden esinlenen alttan beslemeli bir tasarıma sahip. Ve tabii ki, ızgarayı süsleyen ve araca mücevher benzeri bir parlaklık kazandıran üç boyutlu ışıklı yıldızları da unutmayalım.

Aracın iç mekanı da kendi sürprizler listesine sahip. Beklenen lüksün ötesinde, kahve kabuklarıyla tabaklanmış Nappa deri ve geri dönüştürülmüş PET plastikten yapılmış vurgulu kumaş gibi sürdürülebilir malzemeler içeriyor. Paspaslar bile bambu bazlı detaylardan oluşuyor. Teknolojiye gelince, üç ayrı ekrandan oluşan devasa gösterge paneline yayılan Superscreen tasarım bizi karşılıyor. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimi için sıvı soğutmalı bir işlemciye sahip olan Mercedes’in yeni işletim sistemi MB.OS tarafından desteklenmektedir.

Şimdi, sırada veriler var. Concept CLA-Serisi, 250 kilowatt DC hızlı şarj sağlayan 800 voltluk bir elektrik mimarisine sahip olacak ve bu da sadece 15 dakikada tahmini 399 km menzil elde etmek anlamına geliyor. Tahrik ünitesi 110 kg ağırlığında ve 235 beygir gücü üretiyor. Hesap yapmayı sevenler için, aracın enerji tüketimi kWh başına 8,37 km olarak hesaplanıyor ve bu da yaklaşık 89,6 kWh’lik kullanılabilir bir batarya kapasitesi anlamına geliyor.

Mercedes iki farklı pil tipi sunmayı planlıyor: maliyet bilincine sahip alıcılar için lityum-iyon fosfat tipinde ve daha yüksek enerji yoğunluğu isteyenler için silikon-oksit anot. Akü hücreleri vidalar yerine yerlerine yapıştırılarak hem ağırlıktan hem de malzemeden tasarruf edilirken yapısal bütünlük de artırılıyor.

MMA platformu yakında sadece bu CLA-Serisi modelinden daha fazlasını sunacak. Çok uzak olmayan bir gelecekte iki crossover ve bir station wagon görmeyi bekliyoruz. Gelecekteki bu modellerin fiyat etiketleri gizli kalsa da, Mercedes-Benz hepimize dört gözle bekleyeceğimiz bir şey veriyor.

Dijital ve elektrikli geleceğe bir bakış atmaya hazır olun!

Yeni nesil aktarma organlarından ikonik tasarım unsurlarının ilerici bir şekilde yeniden yorumlanmasına ve daha birçok yenilikçi özelliğe kadar tamamen yeni bir model ailesinin öncüsü olan bu modelin her ayrıntısını keşfetmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.