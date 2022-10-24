Mercedes EQE SUV ve AMG EQE SUV tanıtıldı

Mercedes EQE SUV ve AMG EQE SUV nihayet resmileşti – şirket bugün her iki modeli de tamamladı. Sürprizler de oldu, ilkler de oldu ama tasarım söz konusu olduğunda her şey ortaya çıktı. Yine de Mercedes şov yaptı, bazı dansçılar tuttu, bazı insanları çakıldan yapılmış koltuklara oturttu ve hatta yeni arabaların ne kadar arkadaş canlısı ve iyi olduğunu kanıtlamak için tavşan Henry’yi tuttu.

Serinin alt seviyesinden başlayarak, EQE SUV 350+, 350 4MATIC ve 500 4MATIC donanım seçenekleriyle sunulacak. Sürpriz, sadece Cuma günü sızdırılan resmi liste sayesinde Çin’de satışa sunulacağını bildiğimiz kayıp EQE SUV 300 versiyonu oldu. Mercedes’in daha sonraki bir aşamada tanıtacağı giriş modeli ile şimdilik daha pahalı versiyonlara odaklanması mümkün.

AMG EQE SUV iki çeşide sahip olacak – 687 HP’ye kadar 43 4MATIC ve 53 4MATIC+. AMG ve AMG olmayan versiyonlar arasında çok büyük bir fiyat farkıyla suçlanabilecek pek çok mekanik fark var. AMG, yükseltilmiş bir havalı süspansiyon ve benzinle çalışan modellerden bildiğimiz 48V eklenmiş devrilme önleme sistemi ile birlikte gelir.

AMG EQE SUV’daki fren sistemi, önde 415 mm diskleri kapsayan 6 pistonlu kaliperlerle, arka frenlerde ise 378 mm diskler ve tek pistonlu kaliperlerle birlikte gelir. İsteğe bağlı seramik frenler, ön diskleri 440 mm çapa ve 40 mm kalınlığa kadar yükseltmenizi sağlar – bu ciddi bir durdurma gücüdür. Elektromekanik fren güçlendirici, AMG mühendisleri tarafından markadan beklenen tipik tepkiyi verecek şekilde ayarlandı.

Rakamları konuşalım – AMG EQE 43 4MATIC SUV, toplam 350 kW veya 476 HP güç ve 858 Nm torka sahip iki elektrikli motordan güç alıyor. Batarya paketi, 170 kW DC şarj ve 22 kW AC şarj kapasitesine sahip 328V ve 90,6 kWh’lik bir güç santralidir. Sistemin geri kazanım kapasitesi 260 kW’dır.

0’dan 100 km/sa’e hızlanma 4,3 saniye sürüyor ve otomobil, elektronik olarak sınırlandırılmış olan 210 km/s’lik en yüksek hıza çıkacak. WLTP menzili, isteğe bağlı 22 inç jantlarla 431km veya normal jantlarla 488 km’dir.

AMG EQE 53 4MATIC+ SUV, önemli bir güç artışı elde ediyor – 460 kW (626 HP) ve 950 Nm tork, aracı yalnızca 3,5 saniyede hareketsiz halden 100 km/s hıza çıkarıyor. Bu aslında tam olarak doğru değil, Mercedes burada rakamlarla bazı oyunlar oynuyor. Bu 3,5 saniye, yalnızca gücü 505 kW’a (687 BG) ve torku 1.000 Nm’ye yükselten isteğe bağlı DYNAMIC PLUS paketi ile elde edilebilir. Bu seçenekle azami hız 240 km/s’ye kadar çıkıyor – bu seçenek olmadan otomobil 220 km/s’de zirveye çıkıyor.

Daha güçlü versiyonun menzili 22 inç jantlarla 375 km ve standart 21 inç parçalarla 470 km’dir.

Her iki model için de seçenek listeleri dayanılmaz derecede uzun, ancak giriş modeli EQE SUV 350’nin seçenekler artmaya başladığında 75.000 € civarında başlaması bekleniyor, ancak 90.000 €’ya yaklaşmak kolay olacak. Şirket, fiyatlandırmayı henüz resmi olarak doğrulamadı ancak EQE fiyatlarına hızlı bir bakış, şüphelerimizi doğruluyor. AMG versiyonları minimum 110.000 €’dan başlayacak ve tam donanımlı bir AMG EQE 53 4MATIC+ SUV, 150.000 €’ya yakın olacak.

Dışarıdan, iki modeli birbirinden ayırmak gerçekten zor – elbette, AMG’de tekerlekler ve siyah plastik parçalar var, ancak ikisini birbirinden ayırt edemezsiniz. Daha da ilginç olanı, uzaktan EQE SUV’u EQS SUV’dan ayırt etmenin biraz zor olmasıdır. Herkes GLE ve GLS arasındaki farkı anlayabilirken, EQ ailesi üyeleri çok daha benzer. Bu, daha küçük ve daha ucuz EQE sahibi için harika, ancak EQS SUV kullanan birisi o kadar etkilenmemiş olabilir.

Önümüzdeki haftalarda Mercedes ve AMG daha fazla ayrıntı açıklayacak, umarım fiyatlandırma da beraberinde açıklanacak. YouTube’da zaten ilk bakış ve derinlemesine incelemeler içeren videolar var. Hem AMG hem de AMG olmayan modeller ABD’de Mercedes’in Alabama’daki fabrikasında üretilecek ve ABD, ızgarasında üç köşeli bir yıldız bulunan elektrikli orta boy SUV’leri deneyimleyen ilk pazar olacak.