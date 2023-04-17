Mercedes Maybach EQS 680 SUV Tanıtıldı

Mercedes-Benz, ultra lüks ve tamamen elektrikli Maybach EQS 680 SUV‘u duyurdu. Aslında standart EQS 580 suv’dan farksız gibi görünüyor, ancak daha lüks kabin özelliklerine ve daha fazla güce sahip.

Maybach EQS 680 SUV, iki tonlu renk kaplamasıyla anında tanınabilir. Araba beş farklı kombinasyon halinde geliyor, ancak gelecekte altı olması bekleniyor. 21 inçlik jantlar standart olarak geliyor, ancak bu ek boya işi ile 22 inçlik bir seçenek mevcut olacaktır.

Performans açısından Maybach versiyonu, toplamda 649 beygir gücünde 113 ek beygir gücü ve 949 NM tepe torku ile standart EQS SUV üzerine kuruludur. Akü kapasitesini bilmiyoruz, ancak iki motorun tekerlekleri hareket ettireceğini varsaymak muhtemelen güvenlidir. WLTP döngüsüne göre, araç tek şarjla 600 km (373 mil) sürecek.

SUV, vücudun her yerindeki Maybach amblemlerine ve yeni boya işlerine ek olarak aerodinamik özelliklerini de değiştiriyor. Sürükleme katsayısı 0,29’dur, bu da orijinalin EQS suv’sinden 0,26’dan daha kötüdür, ancak Mercedes bunu 0,28’e düşürmeye çalıştığını söylüyor.

Ön kısım bütün bir parçadan ızgaraya dönüştü – düz dikey çizgilere benzeyen Mercedes daha klasik bir görünüme kavuşuyor. Farların altındaki alt hava girişleri Maybach logolarının her tarafına dağılmasına neden oluyor.

Eko, Spor ve Bireysel gibi zaten bilinen sürüş modlarına ek olarak Maybach, karoser yuvarlanmasını sınırlayan ve konforu ön planda tutan bir Maybach modu ekliyor. Bunu, amortisörleri, gaz kelebeğinin tepkisini ve iyileşmenin düzgünlüğünü ayarlayarak yapıyor.

Ahşap kaplama seçeneğinin yanı sıra yeni iç renk seçenekleri de mevcut. Maybach’ın özel tasarımı, dijital gösterge kümesinde ve gösterge paneline yayılan ikonik Hiper Ekranda görünüyor.

Myabach’a özgü koku, Burmester 4D surround ses sistemi, benzersiz iç ortam ışığı renk seçenekleri ve ekstra bacak boşluğu maksadıyla daha da geriye taşınan arka koltuklar için genişletilmiş orta konsol gibi diğer premium özelliklerin tümü menüde.

Fiyatlandırma ve bulunabilirlik hala bilinmiyor, ancak muhtemelen yakın gelecekte daha fazlasını duyacağız.