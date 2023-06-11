Mercedes Otonom Sürüş için Onay Aldı!

Mercedes için büyük bir anlaşma ve DMV onay prosedüründen geçen bir yıllık sıkı çalışmanın bir sonucu. Şirket, Sürücü Pilotu işlevini geçen yıl Avrupa’da piyasaya sürdü ve Almanya’da yaklaşık 13.000 km’lik otoyollarda kullanılmak üzere onaylandı, ardından bu yılın başlarında Nevada yazılımı otoyollarında kullanılmak üzere onayladı. Şimdi de otonom sürüş için Mercedes markasının California’dan aldığı onay tek bir eyalet ile sınırlı kalmayacak gibi duruyor.

Diğer birçok otonom sürüş sisteminin aksine Mercedes’in Drive Pilotu gerçek bir Seviye 3 sistemidir. GM’in Super Cruise veya Ford’un Bluecruise’ı sürücünün ellerini direksiyondan çekmesine izin verirken, sürücünün yola sürekli dikkat etmesi gerekiyor. Her iki sistem de sürücüyü izliyor ve gözler yolda değilken uyarı veriyor.

Sürücü Pilotu otonom sürücüyü bir adım daha ileri götürür. Sürücüler sadece ellerini direksiyondan çekmekle kalmaz, aynı zamanda başka şeyler yapmalarına da izin verilir – yolcularla yüz yüze konuşun, bir film izleyin veya oyun oynamak için otomobilin bilgi-eğlence sistemini kullanın – araba kullanırken kitap veya haber okumak artık daha yaygın bir manzara haline gelecek. Ancak araç hala sürücüyü izliyor ve dikkat etmelerini gerektiriyor.

Sürücü Pilotu Almanya’da 60 km/s hıza kadar olan otoyollarda ve yoğun trafik durumlarında araç kullanması için onaylanırken, ABD onayı sınırı 64 km/s olarak belirliyor. California DMV ek kısıtlamalar getirdi – sürücülerin sistemi şehir veya ilçe yollarında kullanmasına izin verilmeyecek. Ayrıca inşaat bölgelerinde, şiddetli yağmur veya yoğun sis sırasında, su basmış yollarda veya aşırı hava koşullarında da aynı yasak sürecek.

Başlangıçta bu kulağa etkileyici gelmeyebilir ve birçok kişi Tesla’nın FSD’sinin üstün göründüğünü iddia edecek – sonuçta kasabalarda ve otoyol hızlarında kendi başına sürüyor. Evet, tüm bunları yapıyor, ancak sürücünün kendi riski altındadır. FSD sadece 2. seviye bir sistemdir ve oldukça yetenekli ve sürekli geliştirilmekte olmasına rağmen, önemli bir faktörden yoksundur.

Araç, FSD’nin devreye girmesiyle bir kaza geçirirse, sürücü ne otonom sürüş için yetkilendirilmiş ne de tam olarak kullanabilen bir sistemi kullanma sorumluluğunu üstleniyor. Mercedes Drive Pilot, bir kez devreye girdiğinde, sürücü kurallara uyduğu sürece eylemlerinin tüm sorumluluğunu üstleniyor. Bu çok büyük bir fark. Bunu onaylayan ilk Nevada ve Kaliforniya ile, daha fazla eyaletin takip ettiğini göreceğimizden eminiz.

Mercedes Drive Pilot, LiDAR sensörleri, uzun menzilli radar ve çok modlu radarın bir kombinasyonunu kullanıyor. Sisteme tam durumsal farkındalık sağlamak için bu verileri birden fazla kamerasından gelen görünümle birleştiriyor. Hem direksiyon sistemi hem de frenler, olası senaryolara karşı koymak için yerleşik yedekliliğe sahiptir. Sistem, Mercedes EQ’LAR için 7.430€ ve en yeni Mercedes S-Serisi için 5.000€ gibi biraz daha düşük bir fiyata mevcuttur.