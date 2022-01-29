Messenger Kullanırken Silindiğimi veya Engellendiğimi Nasıl Anlarım?

Günümüzün en yaygın sosyal mesajlaşma uygulamalarından olan Messenger, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle birçok kullanıcının kafasında Messenger kullanırken sorular takılıyor. Bu soruların başında Messenger silindiğimi veya engellendiğimi nasıl anlarım sorusu yer alıyor.

Özellikle Messenger kullanırken, engellenme veya arkadaşlıktan çıkarma durumları anlamak için öncelikle Messenger ifadelerini öğrenmek gerekiyor. Tüm mesajlaşma uygulamaları, uygulamalarının kullanıcılarının her zaman bilmeleri için bir simge sistemi kullanır. Ancak bu simgeler her ikisi de aynı çatı altında olduğu için paylaşılması gereken WhatsApp başta olmak üzere tüm platformlarda aynı anlama gelmiyor.

Mavi daire : mesajın gönderildiği anlamına gelir. Mesaj gönderilmediyse, durumu değişene kadar mavi daire görüntülenecektir. İnternet bağlantımız yoksa, yeniden bağlanana kadar görüntülenecek olan daire bu olacaktır.

: mesajın gönderildiği anlamına gelir. Mesaj gönderilmediyse, durumu değişene kadar mavi daire görüntülenecektir. İnternet bağlantımız yoksa, yeniden bağlanana kadar görüntülenecek olan daire bu olacaktır. Onay işaretli mavi daire : mesajın gönderildiğini ancak henüz teslim edilmediğini gösterir.

: mesajın gönderildiğini ancak henüz teslim edilmediğini gösterir. Onay işaretiyle dolu mavi bir daire : mesajın teslim edildiğini, yani artık alıcının erişebileceği kullanıcının hesabına ulaştığını gösterir.

: mesajın teslim edildiğini, yani artık alıcının erişebileceği kullanıcının hesabına ulaştığını gösterir. Mesajı gönderdiğimiz kişinin resminin bulunduğu daire, mesajın alıcı tarafından okunduğu anlamına gelir.

Mesajlarımızın alıcısı bizi platformda engellediyse, mesajların gönderildiğine ve alındığına dair hiçbir zaman onay almayacağız. Buna ek olarak, uygulamayı en son ne zaman kullandığınızı göremeyeceğiz, hesapla ilişkili Facebook profilini ziyaret etmek için mesajlaşma platformunda gerçekten engellenip engellenmediğimizi kontrol etmenin tek yolu, bir tane var.

Bu hesabın Facebook profiline erişemezsek, bununla eşanlamlı olarak, kullanıcı tarafından engellendik. Bu nedenle engellendiğimiz sürece onunla iletişime geçemeyeceğiz. Erişimi yeniden kazanmamızın tek yolu, onu bildiğimiz sürece, ortak bir arkadaşımızdan yardım istemek veya e-postası aracılığıyla ona bir mesaj göndermek.

Messenger aracılığıyla bir kullanıcıyla ilk kez iletişim kuruyorsak, platform alıcı gerçekten ilgilendiğini onaylayana kadar gönderdiğimiz tüm mesajları filtreleyin. Bu mesajlara Mesaj istekleri bölümünden ulaşılabilir ve avatarımıza tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu isteği kabul etmediğiniz sürece, uygulamayı en son ne zaman kullandığınız gösterilmeyecektir.

Avatar gösteriyorsa kırmızı nokta, onay bekleyen bir mesajımız olduğu anlamına gelir. Alıcı, bizimle bir görüşme başlatmak istediğimizi onaylayana kadar, mesajlar hiçbir zaman aldığımız gibi gösterilmeyecek ve bu, kullanıcı tarafından engellenebileceğimizi anlamamızı sağlayacaktır.

Messenger Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Çok sık ve rahatsız edici mesajlar atmayın.

Söylemek istediklerinizi iyice düşünün.

Küfür ve hakaret etmeyin.

Cinsel içerikli görseller kullanmayın.

Din, dil ve ırk ayrımı yapamayın.

Nazik ve anlayışlı olun.

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