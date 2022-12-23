Meta, Cambridge Analytica skandalı için 725 milyon dolar tazminat ödeyecek

Facebook’un ana şirketi Meta, ABD Bölge Mahkemesi’nden yapılan bir dosyaya göre Cambridge Analytica davasını 725 milyon dolara çözmeyi kabul etti. Önerilen uzlaşma, Facebook’un üçüncü taraf danışmanlık firmasının yaklaşık 87 milyon kullanıcının verilerine erişmesine izin vermekle suçlandığı 2018’den beri açık olan bir davayı çözecektir.

Artık feshedilmiş bir şirket olan Cambridge Analytica, Donald Trump’ın 2016’daki başarılı başkanlık kampanyası için çalışmıştı. Kullanıcıların izni olmadan seçmen profili oluşturmak ve hedefleme yapmak için Facebook hesaplarının kişisel bilgilerini ele geçirdi.

Dava, dünyanın dört bir yanındaki hükümetleri gizlilik uygulamalarını yeniden değerlendirmeye götürdü ve Facebook, 2019’da bir Federal Ticaret Komisyonu soruşturmasını çözmek için 5 milyar dolar ve ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu iddialarını çözmek için 100 milyon dolar daha ödemeyi kabul etti.

Uzlaşma, California Kuzey Bölgesi mahkemesinin San Francisco bölümünden bir federal yargıç tarafından henüz onaylanmadı. Reuters tarafından alıntılanan Meta, herhangi bir suçu kabul etmedi ve “gizlilik yaklaşımını yenilediğini ve kapsamlı bir gizlilik programı uyguladığını” iddia etti.