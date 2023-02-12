Meta Daha Fazla Kişiyi İşten Çıkaracak!

Facebook ana şirketi Meta, önümüzdeki haftalarda daha fazla kişiyi işten çıkarmayı planladığı bildiriliyor. Financial Times’a göre, teknoloji devinin işi, yeni bir işten çıkarmalar planlarken yavaşlamaya başladı.

Meta, Mart ayında bir ara personel performans incelemelerini tamamladıktan sonra yeniden yapılanmayı duyuracak gibi görünüyor.

Kasım ayında şirket, 11.000 çalışanını veya küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 13’ünü işten çıkardı. Bu kesintiler, Meta’nın yaklaşık 20 yıllık tarihindeki en büyük kesintilerdi ve şirket içindeki her organizasyonu etkiledi.

Ayrıca Kasım ayından önce Meta CEO’su Mark Zuckerberg, analistlere şirketin 2023’ün sonuna kadar “biraz daha küçük bir organizasyon” haline gelebileceğini söyledi.