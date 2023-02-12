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Meta Daha Fazla Kişiyi İşten Çıkaracak!

Financial Times'a göre Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta şirketi, daha fazla kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, daha önce zaten 11.000 çalışanı çıkarıp küçülmeye gitmişti.

Cemre Yılmaz

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Facebook ana şirketi Meta, önümüzdeki haftalarda daha fazla kişiyi işten çıkarmayı planladığı bildiriliyor. Financial Times’a göre, teknoloji devinin işi, yeni bir işten çıkarmalar planlarken yavaşlamaya başladı.

Meta, Mart ayında bir ara personel performans incelemelerini tamamladıktan sonra yeniden yapılanmayı duyuracak gibi görünüyor.

meta daha fazla kisiyi isten cikaracak -1

Kasım ayında şirket, 11.000 çalışanını veya küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 13’ünü işten çıkardı. Bu kesintiler, Meta’nın yaklaşık 20 yıllık tarihindeki en büyük kesintilerdi ve şirket içindeki her organizasyonu etkiledi.

Ayrıca Kasım ayından önce Meta CEO’su Mark Zuckerberg, analistlere şirketin 2023’ün sonuna kadar “biraz daha küçük bir organizasyon” haline gelebileceğini söyledi.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakEngadget

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