Metafor günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaya başlayan bir sözcüktür. Birçok insan bu sözcüğü kullanır hatta yerine de getirir ama ne olduğunu bilmez. Bugünkü yazımızda sizlere metafor nedir? Metaforik ne demek? Sorularına cevap vereceğiz.

Metafor, birbiriyle aynı anlama gelmeyen ve birbirinden tamamen alakasız ancak benzer özellik taşıyan iki şeyi birbirine benzetme yöntemidir. Daha da açıklayıcı olmak gerekirse birbirinden alakasız iki şeyi sadece bir ya da birkaç benzer özellik bakımından birbirine benzetme olayıdır.

Metafor kelimesi dilimize sonradan Fransızca’dan geçmiştir. Kelime kökü ise Yunanca da “taşıma, aktarma” anlamına gelen “metaphora” kelimesinden gelmektedir.

Metafor’un Yararları Nelerdir?

Kişinin düşünce ve yaratıcılık gibi özelliklerini geliştirir.

Soyut anlamları somut hale getirir.

Eğitimin daha kalıcı olmasını sağlar.

Problem çözme yeteneğini geliştirir.

Metaforik kelimesi ise metafor içinde olan kelimeler ve anlamlar için kullanılır. Metafor olayın adı ama metaforik metafor olayıyla ilgili olan durumlara denir.

Metafor Örnekleri

Pes etmek yok, hayat uzun bir maraton.

Bazen zarar görmemek için üç maymunu oynamak zorundasın.

Sorgular gibi sorular sorup durmanız beni boğuyor artık.

Metafor, eğriltileme anlamına gelmektedir. Genellikle benzetme olarak bilinir fakat benzetmeyle arasında fark vardır. Bir sorunu başka bir şekilde ifade etmek için kullanılır. Bir şeyi başka şey ile benzetmeye, kıyaslamaya, anlatmaya yarayan mecazlardır. Eğitimde de metafordan oldukça yararlanılır.

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