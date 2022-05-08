Viral Ne Demek? Viral Olmak Nedir?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeni kelime hayatımıza giriyor. Bunlardan birisi de Viral kelimesidir. Aslına bakarsanız sağlık alanında sıkça duyduğumuz bu kelime, günümüzde sosyal medya içerisinde yer alan bir kelime haline dönüştü. Bugünkü yazımızda sizlere viral ne demek ve viral olmak nedir? Sorularına cevap vereceğiz.

Teknoloji bu kadar yaygınlaşmadan önce sadece tıp alanında karşımıza çıkan viral sözcüğü, sosyal medya jargonunda yeni bir anlamda karşımıza çıkıyor. Viral kelimesi Latince kökenli bir kelime olup, dilimize Fransızca’dan geçmiştir. Viral kelimesi tıp jargonunda “virüs kaynaklı” olan bir anlama gelmektedir. Viral kelimesi sosyal medyada da karşımıza virüs gibi hızlı yayılan bir anlama gelmektedir.

Özellikle sosyal medya üzerinde paylaşılan komik, eğlenceli ve şaşırtıcı videolar ve fotoğraflar viral olabilir. Bir gönderinin viral olabilmesi için büyük kitlelere hitap etmesi ve çok fazla etkileşime geçmesi gerekmektedir.

Bir gönderinin viral olmasına sağlamak oldukça zor bir durumdur. Bir gönderi viral olacaksa bu kendiliğinden olur. Viral durumu kontrol dışı gerçekleşen bir durumdur. Bir gönderinin viral olması popülerlik ile karıştırılmamalıdır. Viral ve popülerlik birbirinden çok farklı iki anlamdır. Bir videoyu veya fotoğrafı popüler yapabilirsiniz ancak viral olması için kendiliğinden oluşması gerekmektedir. Viral videolar kullanıcıların ilgisini çekecek içeriklere sahip olduğu için kullanıcılar herhangi bir zorunluluk hissetmeden bu içerikleri paylaşır ve böylece geniş kitlelere yayılan içerik viral olmuş olur. Sosyal medyada yayılan akımlar buna bir örnektir.

Günümüzde birçok fenomen veya ünlü kişi paylaştıkları ile viral olabilir. Ayrıca sosyal medya üzerinde hiçbir beklentisi olmayan insanlarda yaptıkları ile viral olabilir. Viral olmak birazda toplumun verdiği tepkiye bağlıdır. Viral olan gönderiler kısa süre içerisinde büyük kitlelere ulaşabilir ancak kısa sürede etkisini yitirebilir.

Telefonu Kim İcat Etti? Ne Zaman İcat Etti?