Telefonu Kim İcat Etti? Ne Zaman İcat Etti?

Günümüzde en çok kullandığımız teknolojik aletlerin başında telefonlar geliyor. Özellikle telefonların hayatımıza girmesiyle beraber yeni bir çağ başlamış oldu. Çıktığı ilk günden bu yana kadar büyük bir değişime uğrayan telefonlar, ilk görünümünden oldukça farklı görünüyor. Bugünkü yazımızda sizlere telefon kim tarafından icat edildiği ve ne zaman icat edildiği hakkında bilgi vereceğiz.

İnsanoğlunun varlığından bu yana her zaman hayatında olan şey iletişimdir. İlk çağlardan günümüze kadar halen de günümüzde devam eden iletişim, insanoğlunun bu kadar gelişmesini ve çağ atlamasını sağlamıştır. Özellikle savaş durumları gibi hallerde iletişim, toplumun gözü kulağı konumundadır.

İlk olarak ulaklarla, daha sonra güvercinlerle ve sonradan mektup gerçekleşsen haberleşme oldukça ilkeldi. Özellikle zaman konusunda oldukça yavaş bir hal içindeydi. Daha sonra telgrafın icadı ile beraber hızlanan iletişim ağı radyo ile beraber daha büyük kitlelere hitap etmeye başladı. İlk kez elektrik kullanılarak yapılan iletişim sistemi telgraf ile gerçekleşti. 1800’lü yılların başında hayatımıza giren telgraf, bugünkü telefonun temellerini hazırlamış oldu.

Telgrafın icadı ile beraber birçok bilim insanı telgrafı geliştirmeyi düşündü. Bunlarda birisi de Alexander Graham Bell, asistanı Thomas Watson ile birlikte sesi iletken teller üzerinden karşı tarafa göndererek konuşmayı sağlayacak bir düzenek geliştirmek için denemeler yapıyordu. 14 Şubat 1876’da bir patent başvurusu yapan Bell, telefon yapım ve satış hakkını elde ettikten bir süre sonra çalışan bir telefon yapmayı başardı. Bell ilk telefon görüşmesini bitişikteki odada bulunan asistanına, “Bay Watson, buraya gelin. Sizinle görüşmek istiyorum. ” diyerek gerçekleştirdi.

Yakın tarihimize baktığımız zaman telefon için ilk çalışma yapanın Graham Bell olmadığını görüyoruz. Graham Bell’den yaklaşık 5 yıl kadar önce telefona çok benzeyen bir icat daha yapıldı. Ancak Antonio Meucci patent haklarının yenilenmesi için ödenmesi gereken ücreti karşılayamayınca patent hakkını kaybetmişti. Diğer taraftan Elisha Gray de benzer bir düzenek geliştirmiş ve Bell ile aynı tarihte bir patent başvurusu yapmıştı. Ancak Bell’in yardımcısı Watson’ın patent ofisine iki saat önce gelmesi nedeniyle Elisha Gray patenti alamamıştı. Telefonun icadından sonra Meucci ve Gray gibi birçok girişimci telefonu ilk önce kendisinin icat ettiğini iddia ederek dava açsa da Bell açılan davaların hepsini kazandı.

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