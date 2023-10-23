Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 İnceleme Puanları ve Yorumları

Metal Gear Solid serisinin son oyunu olan Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 24 Ekim Salı gününden itibaren PlayStation 5, Xbox Series, Switch, PC (Steam) ve PS4 için piyasaya sürülecek. Oyun, PS4 hariç diğer platformlar için hem fiziki olarak hem de dijital olarak çıkacak. PS4 için ise yalnızca dijital olarak yayınlanacak. Metal Gear serisinin ilk 3B oyunu olacak yapım, piyasaya sürülmeden önce küresel oyun medyasınca incelendi. İçeriğimizde Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 inceleme puanları ve yorumları detaylı olarak yer almaktadır.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 İnceleme Puanları

Oyunun sektörden aldığı puanlar genel olarak “ortalama üzeri” diyebiliriz. Bununla birlikte oyunun PS5 versiyonu için Metacritic puanının 78’de kaldığını belirtelim. Küresel çapta oyun eleştirmenleri tarafından oyunun aldığı puanlar şöyle:

GameSpot – 8/10

God is a Geek – 95/100

Press Start Avusturalya – 75/100

WellPlayed – 85/100

Shacknews – 80/100

Stevivor – 50/100

Finger Guns – 90/100

Cultured Vultures 7.5/10

Noisy Pixel 7.5/10

Spaziogames 7/10

Saudi Gamer 7/10

Gamereactor İspanya – 90/100

Push Square – 80/100

PlayStation LifeStyle – 80/100

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Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 PS5 için fiyatı 60 dolar düzeyinde tayin edilmiş. Oyunun Steam’deki fiyatı ise hali hazırda 650 TL olarak görünmekte ve paket içerisinde 6 ürün (serinin önceki oyunları) de yer alıyor. PC için oyunun minimum sistem gereksinimleri de şu şekilde:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit OS ya da eşdeğeri)

İşlemci: Intel(R) Core(TM) i7-3770

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 / Intel(R) HD Graphics 4000

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 9 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 11 compatible sound card

İlave Notlar: Xinput Controller ya da eş değeri

Metal Gear Vol. 1 İnceleme Yorumları

Oyunu değerlendiren sektörün medya bileşenleri özet olarak oyun hakkında şu bilgileri geçiyor:

“Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 tam olarak iddia ettiği şeyi yapıyor; ilk üç Metal Gear Solid oyununu, hissedilen bir yokluğun ardından tüm büyük platformlara getiriyor. Bu oyunları modernize etmek için daha fazla rötuş yapılabilir mi? Kesinlikle. Ancak bu pakette yer alan oyunların kalitesini göz ardı etmek de olmaz.” — 75/100 Press Start Avustralya

“Oyunun PS3’ten bu yana ilk kez konsollara geliyor olması iyi. MGS2 ve MGS3, serinin efsane oyunlarındandı, bu yapım o seviyeye çıkamamış olsa da yine de son derece başarılı.” –GameSpot – 8/10

“Hideo Kojima’nın başlattığı trendi sürdüren iki devam oyununun yanı sıra orijinal 8-bit Metal Gear oyunları ve tonlarca bonus içeriği de tek bir şık pakette toplanmış. Hem karmaşık hem de heyecan verici mekanikler açısından mümkün olanın sınırlarını zorlayarak sektörü daha iyiye doğru değiştiren bir seri.” — God is a Geek – 95/100