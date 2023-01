Metin2 Benzeri Oyunlar 2023

Metin2 hayranıysanız ve oynamak için ona benzer oyunlar arıyorsanız, doğru yere geldiniz. Metin2’ye benzeyen 20 oyundan oluşan listemiz, bazı benzer oyun mekanikleri ve özellikleri sunan popüler oyunları içeriyor. Yani, ister bir MMORPG oyunu, ister farklı bir deneyim arıyor olun, bu listede kesinlikle keyif alacağınız bir oyun bulacaksınız. Seçimlerimize bir göz atın ve oynamak için yeni oyunlar keşfedin.

Metin2 Benzeri Oyunlar Listesi

EverQuest

EverQuest, kökü çok eskiye dayanan bir MMORPG’dir. Metin2’de olduğu gibi oyuncular bir karakter yaratıyor. Bu karakterler yaratılırken çeşitli ırklar arasından seçim yapılması gerekiyor. Karakter oluşturma aşamasında ayrıca karakterlerin sınıfları da seçiliyor. Metin2’de çok sınırlı olan özelleştirme bu oyunda daha kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Oyun, bize göz renginden sakal rengine, saçtan sakala kadar türlü türlü özelleştirmeler yapma fırsatı tanıyor.

Black Desert Online

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Black Desert Online, Metin2’ye çok benzeyen ve açık dünya türünde olan başka bir oyundur. Oyun senelerdir güncelleniyor. Yeni içerikler eklenmeye devam ettiği için oyun da sürekli olarak büyümeye devam ediyor. Oyunda oynamak istediğiniz kahramanı dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Karakterin yüzü, saç stili ve diğer detaylar tamamen size bağlı. Avcılık, balıkçılık gibi uğraşılacak birçok içerik sunuyor. Oyunun grafiklerinin de oldukça etkileyici olduğu söylenebilir. Hava şartları gibi detayların üzerinde durulduğu açıkça görülüyor.

Neverwinter

Neverwinter, beğenilen Dungeons and Dragons evrenine dayanan bir aksiyon MMORPG’sidir. Neverwinter’da, Neverwinter topraklarını yok etmek için komplo kuranlardan korumak için yola çıkması gereken kudretli bir kahraman rolünü üstleniyorsunuz. Tüyler ürpertici manastırlarda savaşıp dünyanın derinliklerinde cüce hazinesi arayın veya gizemli bir kaleyi araştırın. Her biri kendine özgü ırk özelliklerine ve irfan dolu geçmişe sahip 6 farklı ırktan birini seçebilirsiniz. Neverwinter’daki savaş eylem odaklıdır, yani oyuncular bağlantı kurmak istiyorlarsa büyülerini hedeflemelidir.

Runes of Magic

Runes of Magic, oynaması ücretsiz bir 3D fantezi MMORPG’dir. Gizemlerle dolu tehlikeli ve büyülü bir dünya olan Taborea’ya dalın. Geniş bir özellik yelpazesiyle Runes of Magic, oynaması ücretsiz MMORPG oyunlarının standardını yeniden tanımlıyor. Oyuncular altı ana sınıf arasından seçim yapabilir ve ikincil bir sınıfla birleştirilerek 30 karakter sınıfı kombinasyonundan bir karakter oluşturmayı seçebilir. Tüm karakterler, etkileyici birleşik saldırılarla benzersiz becerilere sahiptir ve savaş atları dahil binekleri kullanabilir. Loncalar ve oyuncular için çekici bir özellikse, kendi sanal evlerini bireysel mobilyalarla dekore edebilmektir.

Mu Online

MU Online, oyuncuların çeşitli sınıflardan birini seçerek bir karakter oluşturduğu başka bir MMORPG’dir. Oyuncuların seviye atlaması için canavarlarla savaşması gerekiyor. Bu canavarlardan bazılarının üstesinden çok kolay bir şekilde gelinebilirken bazıları ise oldukça zorlayıcı olabiliyor. Her canavardan farklı eşya düşer. Metin2’de olduğu gibi agresif moda geçilerek diğer oyunculara saldırılabilir. Bunun yanı sıra düellolar yapılabilir.

Ragnarok Online 2

Ragnarok Online 2, popüler 2.5D orijinal Ragnarok’un devamıdır. İkisi aynı geliştirici Gravity’yi paylaşsa da, her iki oyun da neredeyse tamamen farklı işliyor. Ragnarok Online 2 (RO2), tipik üçüncü şahıs MMORPG bakış açısına ve yıllar içinde bir şekilde norm haline gelen kısayol tuşu dövüşüne sahiptir. Grafikler ve müziğin kendisi aslında oldukça çekici ve hayranlar, orkestradan ilham alan yeni müziğin keyfini çıkaracak ancak oyuncular 3D çizimlere geçişi belki beğenmeyebilir.

Florensia

Florensia, keşfedilmeyi bekleyen birkaç ada ve uçsuz bucaksız okyanusla oynaması ücretsiz bir fantezi MMORPG oyunudur. Bu ücretsiz MMO oyununda oyuncular 12 farklı karakter sınıfı arasından seçim yapıyor ve önceden tanımlanmış beş model arasından kendi gemilerini yaratıyor. Florensia, resmi alaplaya web sitesinde sadece ücretsiz bir kayıt gerektirir ve ardından hiçbir ücret ödemeden indirip oynayabilirsiniz. Maceranıza Roxbury’de başlayın ve heyecan verici bir fantezi dünyasına girin. Explorer, Mercenary, Noble veya Saint arasından karakterinizi seçin, korkunç canavarlarla savaşın, bir partiye katılın veya diğer oyuncularla bir lonca oluşturun.

Divine Souls

Divine Souls, ücretsiz bir 3D Aksiyon-Dövüş MMORPG’sidir; benzersiz karakter sınıfları, heybetli silahlar, atari tarzı dövüş oyunu ve kesintisiz aksiyon verir. Aydınlanmış bir İlahi Ruh’a dönüşmek için, savaşta etkileyici bir dizi kombo, beceri ve silahta ustalaşmalısınız. Devasa bir çok oyunculu macerada Cursed Souls’u alt etmek için arkadaşlarınızla ortak olun veya yüksek oktanlı PvP savaşında düşmanlarınızı alt edin. İlahi Maddeyi koruyun veya kontrol etmek için savaşın.

Creativerse

Playful Corporation’ın oynaması ücretsiz bir inşa oyunu olan Creativerse’de, yemyeşil ve canlı bir 3 boyutlu dünyada istediğiniz gibi keşfedebilir, madencilik yapabilir, zanaat yapabilir ve inşa edebilirsiniz. Pek çok unsur, benzer oyunların oyuncuları için tanıdık olacaktır ancak Creativerse, oyunun büyük bölümünü düzene sokarak, hemen devreye girip hayallerinizdeki yapıyı oluşturmaya başlamayı kolaylaştırıyor. Temel malzemeleri yaptığınızda, oyunun yapım kılavuzunda yeni tariflerin kilidi açılır ve harici web sitelerine ve wiki’lere ihtiyaç duymadan ilerlemenize yardımcı olur. Oyun içi bina şablonlarının yardımıyla harika yapılar inşa edebilir veya sıfırdan kendi binalarınızı tasarlayabilirsiniz.

Elsword

Elsword, anime tarzı grafiklere ve RPG öğelerine sahip renkli çizgi roman tarzı bir dünyada geçen, oynaması ücretsiz bir 3D MMORPG’dir. Deneyimli oyuncular ve sıradan oyuncular hemen oyuna atlayabilir ve düşmanları yenmek için sezgisel kontrolleri alabilir veya yıkıcı hasar vermek için komboları bir araya getirebilir. Oyuncular, görünümleri geliştikçe, dövüş stilleri ilerledikçe ve ses değiştikçe seçtikleri karakterin olgunlaştığını izleyebilir ve duyabilir. Elsword, hücum kombinasyonlarına güçlü bir şekilde odaklanan teke tek (PvP) savaşlar sunar. Bu PvP bire bir ile sınırlı değildir ve grup PvP de mevcuttur. Güçlendirmeler ve kargaşa dolu bu oyun kaçırılmaması gereken aksiyon dolu bir oyundur.

9Dragons

9Dragons, Ming Hanedanlığı döneminde eski Çin’de geçen, harika bir dövüş sistemi ve benzersiz bir beceri sistemine sahip bir 3D dövüş sanatları MMORPG’sidir. Oyun, dört farklı sınıftan (Warrior, Strategist, Chi Kung Artist, Holist) ve altı farklı dövüş sanatından oluşuyor. Dövüş sanatınız, hangi grupta olduğunuzu belirler. 8 yüz stili, 21 saç modeli ve 3 kostüm seçeneğiyle karakter oluşturma basit ve kolaydır.

Blade & Soul

Blade & Soul, ücretsiz bir 3D aksiyon-savaş MMORPG’dir. Blade & Soul’da, çok çeşitli fiziksel ve mistik yetenekleriniz ile her fırsatta kötülükle savaşarak destansı dövüş sanatları aksiyonuna katılacaksınız. Tüm savaşçıların içinde kötülükle savaşmak vardır, ancak iki grubun bu görevi nasıl yerine getirecekleri konusunda farklı görüşleri vardır. Blade & Soul’un sınıflarının çoğunda, çıplak elle Kung Fu Ustalarından hızlı ve ölümcül Blade Dancer’lara kadar uzanan geleneksel dövüş sanatları vardır. Oyuncular, gelen saldırılardan çevik bir şekilde kaçınırken düşmanlarını zayıflatmak için karmaşık solo ve grup kombinasyon saldırılarında ustalaşmak zorunda kalacaklar.

Tower of Fantasy

Tower of Fantasy, birçok MMORPG hayranının birkaç yıllık hevesli bekleyişinden sonra nihayet küresel bir çıkış yolunu buldu. PC ve mobil cihazlarda oynanabilen Tower of Fantasy, oyuncuları feci bir felaketin tam ortasına sokar. Oyuncular, artık yaşamı sürdürmek için mevcut olmayan kaynaklar nedeniyle insanlığın geri kalanıyla birlikte dünyayı terk etmek zorunda kalan bir ekibin parçasıdır. Ancak, “Omnium” adlı yeni bir kaynak bulduktan sonra bile yeni evimiz daha iyi olmayabilir, çünkü yeni kaynaktan gelen radyasyon, işleri oldukça vahim hale getiriyor gibi görünüyor.

Lord of the Rings Online

Lord of the Rings Online (LOTRO), J.R.R. Tolkien’ın kitaplarındaki karakterleri oynayabileceğiniz çok oyunculu bir rol yapma oyunudur. Oyun, eskiden oynamak için ödeme yapılan bir MMORPG’ydi ama şimdi oynaması ücretsiz. Oyuncular artık Orta Dünya’nın şimdiye kadar yaratılmış en eksiksiz ve otantik yeniden yaratımını keşfederken milyonlarca maceracıya katılabilir ve Karanlık Lord’un güçlerine karşı mücadelede LOTRO’nun 50. seviyeye kadar ödüllü hikayesine ücretsiz olarak katılabilirler.

Rift

Bir zamanların P2P MMORPG’si olan ve şimdi Trion Worlds’ün ücretsiz MMORPG’si olan Rift, mistik enerjilerle paramparça olan bir dünyada geçiyor. Kendi özel sınıfınızı oluşturmak için 40 benzersiz ruh arasından seçim yaparak Telara’nın sürekli değişen uçaklarının kontrolü için verdiğiniz mücadelede bir Guardian veya Defiant olarak oynayın. Yine de dikkatli olun; Telara her an meydana gelebilecek, cesur savaşçılara anlatılmamış bir güç sunan veya yıkıma meyilli düzlem dışı varlıkların istilalarını serbest bırakan boyutsal yarıklarla boğuşuyor.

Albion Online

Albion Online, oyuncu özgürlüğünün merkezde olduğu bir 3D sandbox MMORPG’dir. Oyuncular arazi talep edebilecek, bir ev inşa edebilecek, kaynakları toplayabilecek, kullanabilecekleri veya satabilecekleri eşyalar üretebilecek ve Guild vs Guild veya açık dünya PVP’sine katılabilecekler. Dünya ile nasıl etkileşim kurmak istediklerine karar vermek oyuncuya kalmıştır. Herhangi bir oyuncu herhangi bir teçhizatı giyebilir, bu nedenle bir cüppe donatmak, oyuncunun savunma pahasına daha güçlü sihir kullanmak istemesini sağlayacaktır. Bir kılıç ve tatar yayı donatmak, oyuncuya yakın dövüş veya menzilli dövüşe girme özgürlüğü verecektir.

Secret World Legends

TSW ile aynı oynanışa sahip Secret World Legends, bu klasik MMORPG’ye yeni bir soluk getiren gelişmiş savaş, yeniden tasarlanmış bir ilerleme sistemi ve güncellenmiş görseller sunuyor. Üç gizli topluluktan birinde inisiye olarak, New England’dan Mısır’a ve Transilvanya’ya kadar dünyayı dolaşacak, gizemleri açığa çıkaracak ve tarifsiz dehşetlerle savaşacaksınız. Yol boyunca, savaş becerilerinden daha fazla beyin gücü gerektiren gizemleri keşfedip çözecek ve hem doğal hem de doğaüstü müttefikler ve düşmanlar yapacaksınız.

Ryzom

Ryzom, kritik kararları oyuncuların ellerine bırakan ve onların eylemlerine göre sürekli gelişen, oynaması ücretsiz bir fantezi/bilimkurgu sanal alanıdır. Steam lansmanı için güncellenmiş grafiklerle Ryzom, gerçekten sürükleyici bir deneyim arayan yeni nesil oyuncular tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Ryzom’da sınıf yoktur, bu nedenle istediğiniz yolu seçmekte ve sizin için önemli olan becerileri geliştirmekte özgürsünüz. Oyun, rol oynama etkileşimleri için pek çok olasılık sunan NPC’lerle etkileşimli etkinlikler de dahil olmak üzere tonlarca farklı aktiviteye sahiptir.

Riders of Icarus

WeMade Entertainment ve Nexon’dan ücretsiz bir MMORPG olan Riders of Icarus’ta fantastik canavarlarda ustalaşın ve cesur üç boyutlu hava savaşına katılın. Yerden ve gökten son derece gelişmiş bir sanal fantezi dünyasını keşfedin ve kötülüğe karşı mücadelede diğer kahramanlara katılın. Riders of Icarus, hem yerde hem de havada gerçekleştirmek için düzinelerce yakın dövüş kombosu içeren aksiyon savaşını kullanır. Zorlu zindanlar, baskınlar ve diğer her türlü içerikle bu oyunda yapılacak çok şey ve evcilleştirip savaşa atılacak yüzden fazla fantastik canavar var.

Diablo Immortal

Diablo Immortal, tamamen yeni bir çok oyunculu çevrimiçi aksiyon RPG’sidir ve Blizzard’ın uzun süredir reklamı yapılan mobil Diablo deneyimi, isteyebileceğiniz tüm iblis öldürme ve yağmalamayla birlikte PC’ye geliyor. Bu çapraz oyun ve çapraz ilerleme özellikli ARPG festivalinde dünya taşlarının izini sürün ve kötülüğün güçlerini uzak tutun. Tanıdık Diablo kötülerine karşı savaşırken ve diyarı bozan kötülüğün kökünü kazımak için daha da tanıdık Diablo karakterleriyle çalışırken işlenmiş ara sahneler ve seslendirme, anlatının ortaya çıkmasına yardımcı olur.