Metrekare İşareti Nasıl Yapılır?

Genellikle bir yüzey alanının ölçülerini söylerken kullanılan metrekare işareti, kenar uzunlukların çarpılmasıyla elde edilen sonucu yazmak için kullanılır. Hemen hemen herkes, günlük yaşamda geniş yere sahip olan metrekare ölçü birimini halı, parke, duvar, fayans, oda, ev, ofis gibi alanların ölçüm hesaplamasında kullanılır. Bilgisayarda çalışan birçok kişi metrekare işareti nasıl yapılır bilmiyor. Bu durum, bazen sıkıntılara yol açabiliyor. Metrekare işareti, sayıların olduğu hemen hemen yerde kullanılır.

Ayrıca arsa, tarla gibi yerlerin ölçümü de metrekare ile ifade edilirken işaretin en çok kullanıldığı sektör emlak ve inşaat sektörüdür. Bu işaretin görünümü ise “m” harfinin üstüne “2” yazılmasıyla olur.

Klavyede Metrekare İşareti (m²) Nasıl Yapılır?

Klavyenin üstünde bir sürü tuş bulunuyor ve bunlardan bazıları sayıları içeriyor. Bu tuşlardan bazıları birlikte kullanarak, klavye de olmayan bazı işaretleri yapabiliriz. Çok sayıda işlem avantajı sağlamak için her bir tuşun içine entegre edilen fonksiyonel tuşlar bulunur. Bazı simgeler ana tuşun yanına yazılar ve amaç kombinasyon sırasında hangi tuşun işe yaradığının görülmesini sağlamaktır. Metrekare işaretini bilgisayarda yapmak için; “Alt” tuşuna basılı tutulur ve klavyenin yan tarafında bulunan numlock alanındaki 0-1-7-8 tuşlarına tıklanarak işaret elde edilir. Böylece metrekare (m²) işaretini yapmış olursunuz.

Metrekare işaretini birkaç Office programında da yapabilirsiniz. Bunun için; Word dosyasının üst bölümünde yer alan X² üzerine tıklayarak da üst simge oluşturulur. Ayrıca başka bir şekilde de yapabilirsiniz. İkinci yolda yapmak için; bilgisayarın başlat ekranında bulunan arama bölümüne karakter eşlem yazılır ve çıkan ekranda ² bulunur ve kopyalanarak ilgili verilerde kullanılır. Çoğu kullanıcı internet üzerinden aratıp, kopyalayarak metrekare işaretini yapıyor.

Ayrıca bkz: Et işareti Nasıl Yapılır? Klavyede Et İşareti Yapmak