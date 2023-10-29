Ana SayfaOyunMetro Saga Bundle Steam’de Yüzde 89 İndirime Girdi

Metro Saga Bundle Steam’de Yüzde 89 İndirime Girdi

Steam Scream Fest 2023 kapsamında Metro serisinin 3 oyununun yer aldığı Metro Saga Bundle Steam’de yüzde 89 indirime girdi.

Emine Emre

-

Okuma Süresi: 2 dk.
13
Metro Saga Bundle Steam’de Yüzde 89 İndirime Girdi
Metro Saga Bundle Steam’de Yüzde 89 İndirime Girdi

macOS Sonoma 14.2 Geliştirici Beta Sürümü Yayınlandı

İlk macOS Sonoma 14.2 geliştirici betası artık indirilebilir hale geldi. Test programına katılan geliştiriciler, Apple...

Steam Çığlık Festivali 2023, oyunculara cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe akşamı başlayan festival kapsamında pek çok korku, macera, hayatta kalma türü oyun indirime girdi. Bu oyunlardan biri olan Metro Saga Bundle’ın fiyatı bin liranın üzerinden 100 lira seviyesine kadar düştü. Mükemmel hikayesi ve atmosferi ile normal fiyatı 1.059 TL olan Metro serisinin 3 oyununun yer aldığı Metro Saga Bundle Steam’de %89 indirimle birlikte hali hazırda 113,40 TL’den satışta.

Metro Saga Bundle Steam’de Yüzde 89 İndirime Girdi

4A Games tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan Metro Saga Bundle, içeriğinde Metro serisinin 3 oyununu barındırıyor. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows (PC) ile Xbox X ve S Serisi için yayınlanan yapımın içeriğinde yer alan Metro serisi oyunları şu şekilde:

  • Metro 2033 Redux
  • Metro: Last Light Redux
  • Metro Exodus Gold Edition (tüm bonus DLC de dâhil)

Yüzde 30 indirim ile başlayan oyunun cazip fiyatlı satışı, yüzde 89 indirime kadar yükseltildi. 2 Kasım’a kadar gamerlar oyun için 1059 lira yerine 113,40 lira ödeyerek 3 oyuna birden sahip olabilecekler.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Metro Saga Bundle Nasıl, Alınır Mı? Metro Saga Bundle Oyuncu Yorumları

Metro Saga Bundle’ı satın almayı düşünenler için daha önce paket içerisindeki oyunları deneyimlemiş olan oyuncuların yorumlarının bir kaçından kısaca bahsetmek gerekirse:

“Hem hikaye hem de atmosfer olarak gayet güzel bir seri. 113 liray bu serinin 3 oyununa sahip olmak bir daha nasip olmayabilir. Zira bilindiği üzere 20 Kasım itibariyle Steam’de dolar kuruna geçilecek, bu son fırsat olabilir, almayanlara tavsiye ederim.”

“Özellikle Exodus efsane. Direkt olarak hikayeye odaklanıp zamanında başından kalkmadan 4 saatte bitirdiğim bir oyun. Tadı damağımda desem yeridir, öyle zevkli bir oyun. Pek çok dil desteği de var ama Rusça dublaj en iyisi diyebilirim.”

“Almadığım yer kalmadı sanırım. Steam, Epic Games, Xbox… Telefona çıksın onu da alırım. Half-Life açlığını gideriyor resmen seri.”

“Hikayesi çok güzel ama ilk oyunu pek sarmıyor. Exodus bende çok güzel bir tad bıraktı keşke daha uzun sürseydi. Öyle ya da böyle son oyuna geldiğinizde iyi ki oynamışım dedirtiyor.”

Xbox konsolu olanlar için Microsoft da hali hazırda 34 liradan satışta oyun. O nedenle Steam’de de bir kez daha indirime girer mi bilemedim…”

T1 ve NRG LoL 2023 Dünya Kupası Çeyrek Finalinde

League of Legends 2023 World Championship ana grubuna bugün yapılan 2 seri ile devam edildi. Bugüne kadar ana grupta...
Önceki İçerik
T1 ve NRG LoL 2023 Dünya Kupası Çeyrek Finalinde
Sonraki İçerik
Apple iMessage Güvenliğini Güçlendiriyor
Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

Copyright @ Cepkolik.com 2021