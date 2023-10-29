Steam Çığlık Festivali 2023, oyunculara cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe akşamı başlayan festival kapsamında pek çok korku, macera, hayatta kalma türü oyun indirime girdi. Bu oyunlardan biri olan Metro Saga Bundle’ın fiyatı bin liranın üzerinden 100 lira seviyesine kadar düştü. Mükemmel hikayesi ve atmosferi ile normal fiyatı 1.059 TL olan Metro serisinin 3 oyununun yer aldığı Metro Saga Bundle Steam’de %89 indirimle birlikte hali hazırda 113,40 TL’den satışta.

Metro Saga Bundle Steam’de Yüzde 89 İndirime Girdi

4A Games tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan Metro Saga Bundle, içeriğinde Metro serisinin 3 oyununu barındırıyor. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows (PC) ile Xbox X ve S Serisi için yayınlanan yapımın içeriğinde yer alan Metro serisi oyunları şu şekilde:

Metro 2033 Redux

Metro: Last Light Redux

Metro Exodus Gold Edition (tüm bonus DLC de dâhil)

Yüzde 30 indirim ile başlayan oyunun cazip fiyatlı satışı, yüzde 89 indirime kadar yükseltildi. 2 Kasım’a kadar gamerlar oyun için 1059 lira yerine 113,40 lira ödeyerek 3 oyuna birden sahip olabilecekler.

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Metro Saga Bundle Nasıl, Alınır Mı? Metro Saga Bundle Oyuncu Yorumları

Metro Saga Bundle’ı satın almayı düşünenler için daha önce paket içerisindeki oyunları deneyimlemiş olan oyuncuların yorumlarının bir kaçından kısaca bahsetmek gerekirse:

“Hem hikaye hem de atmosfer olarak gayet güzel bir seri. 113 liray bu serinin 3 oyununa sahip olmak bir daha nasip olmayabilir. Zira bilindiği üzere 20 Kasım itibariyle Steam’de dolar kuruna geçilecek, bu son fırsat olabilir, almayanlara tavsiye ederim.”

“Özellikle Exodus efsane. Direkt olarak hikayeye odaklanıp zamanında başından kalkmadan 4 saatte bitirdiğim bir oyun. Tadı damağımda desem yeridir, öyle zevkli bir oyun. Pek çok dil desteği de var ama Rusça dublaj en iyisi diyebilirim.”

“Almadığım yer kalmadı sanırım. Steam, Epic Games, Xbox… Telefona çıksın onu da alırım. Half-Life açlığını gideriyor resmen seri.”

“Hikayesi çok güzel ama ilk oyunu pek sarmıyor. Exodus bende çok güzel bir tad bıraktı keşke daha uzun sürseydi. Öyle ya da böyle son oyuna geldiğinizde iyi ki oynamışım dedirtiyor.”

“Xbox konsolu olanlar için Microsoft da hali hazırda 34 liradan satışta oyun. O nedenle Steam’de de bir kez daha indirime girer mi bilemedim…”