Metro Serisinin Yeni Oyunu VR Oyunu mu Olacak?

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Pek çok hayranı bulunan Metro serisi oyunlarının yenisi çıkıyor. Metro Awakening adı ile çıkacağı söylenen oyun hakkında hayranlarını üzen bir söylenti bulunuyor. Metro serisinin yeni oyunu VR oyunu mu oluyor? İşte serinin yeni oyunu hakkında konuşulanlar ve hayranlarının bu konulardaki düşünceleri…

Metro Serisinin Yeni Oyunu VR Oyunu mu Oluyor?

İlk oyunu 2010 yılında piyasaya sürülen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Metro serisi oyunlarının yeni çıkıyor. Hakkında pek çok iddia bulunan yeni Metro oyununun VR oyunu olacağı söylentisi hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. PC ve konsollarda olmayacağı düşünülen oyunun VR’a özel olması pek çok oyun severi üzdü.

Serinin yeni yapımının Metro Awakening adı ile çıkması bekleniyor. Insider Gaming tarafından paylaşılan bilgilere göre oyunun kısa zaman içerisinde ilk gösterimi yapılacak. State of Play etkinliğinde Metro serisinin yeni oyununun da tanıtılacağı haberi gelmişti. Insider Gaming’in söylemi ile bu bilgi uyuşuyor. Yani büyük ihtimalle kısa zaman içinde oyun hakkında detaylı bilgi gelecek gibi görünüyor.

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4A Games tarafından geliştirilen Metro serisinin en son çıkan oyunu 2019’da yayınlanan Metro Exodus idi. Bu oyunun ardından gelecek olan yeni oyunun ise açık dünya oyunu olacağına ilişkin söylemler mevcuttu. Aslında bir yıl kadar evvel yeni oyunun PC, PS5 ve Xbox Series için geliştirildiği ve 2024 yılında piyasaya çıkacağı konuşuluyordu. Fakat son haberlere göre bu çok oyunculu oyun VR için gelecek. Tabii bu bilgi ancak tanıtımdan sonra kesinleşecek. Oyunun VR için geliyor olması PC’de ve konsollarda oynanamayacağı anlamını taşıyor.

Serinin yeni oyunu Metro Awakening’de hakkında duyulan söylemlere göre oyuncu bir rüya içerisinde oyuna başlayacak ve akabinde operasyon üssünde uyanacak. Ayrıca oyunda çarpıcı sahnelerin oldukça fazla olduğu da konuşulanlar arasında. Heyecanla beklenen oyun hakkındaki kesin bilgiler tanıtımdan sonra öğrenilebilecek. Bunun için de State of Play etkinliğinin beklendiği düşünülüyor.

Serinin Hayranlarının Metro Awakening Hakkındaki Yorumları

Metro serisi hayranları ise çıkan söylentilerden dolayı üzgün. Yeni oyunun bir VR Metro yapımı olması, Metro severlerin hoşuna gitmedi. Her şeyden önce VR oyunu konseptinin serinin ruhuna uymadığı konusunda neredeyse hemfikirler denilebilir. Söz konusu VR konseptinin seriye zarar vereceği düşüncesinden olan hayranlar, bu oyundan yeterince gelir elde edilemezse serinin son oyunu olabileceği endişesine sahipler.

Bu düşüncenin ardında yatan sebeplerden biri de Embracer’ın geçirdiği zor zamanlar. Nitekim bilindiği üzere Metro serisinin dağıtımcısı olan Deep Silver, Embracer Group çatısı altında yer alıyor ve şirket ekonomik açıdan sıkıntılı zamanlar yaşıyor. Yeniden yapılanma sürecinde olan Embracer’da, 2023 Haziran ayından bu yana, bir takım işten çıkarmalar, bazı projelerin iptali, grup bünyesindeki bazı şirketlerin kapatılması gibi birtakım can sıkıcı durumlar vuku buluyor.