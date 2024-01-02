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2024 yılına girmemiz ile birlikte pek çok konuda zaman aşımı süreleri doldu. Bunun yanı sıra, telif hakları noktasında da gerek basılı ve gerekse dijital içeriklerden süreleri dolanlar bulunuyor. Bunlar arasında en ünlüleri hiç şüphesiz Mickey Mouse ve Peter Pan. Neredeyse 1 asır önce doğan 2 karakter için telif süreleri sona erdi. Artık oyuncular daha fazla Mickey Mouse oyunu ve Peter Pan oyunu bekleyebilir. Üstelik ilk Mickey Mouse’tan ilham alan yeni korku oyunu Infestation 88 duyuruldu bile; işte detaylar…

Mickey Mouse ve Peter Pan Telif Süreleri 2024 İtibariyle Sona Erdi

Mickey Mouse ve Peter Pan’in telif süresi sona erdi. Artık her ikisi de “kamu malı” konumuna geçti. Bunun da yankıları 2024 yılının ilk gününden duyulmaya başlandı. Mickey Mouse’un telif süresinin sona ermesinden sadece birkaç saat sonra korku oyunu duyuruldu. Mickey Mouse’tan ilham alan yeni korku oyunu Infestation 88, belli ki geliştiricileri tarafından bu tarih gözetilerek piyasaya sürüldü.

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Telif Süresi Neden Doldu, Uzatmak Mümkün Değil Mi?

Mickey Mouse’un “ilk versiyonu” kamu malı haline geldi ve telif hakkı süresi doldu. Aynı durum Peter Pan için de yaşandı. Peki nedir bu durum; telif süresi neden doldu, uzatmak mümkün değil mi?

Amerika Birleşik Devletleri yasaları gereği lisans 95 yıldan fazla uzatılamıyor. Bu nedenle Mickey için yolun sonuna gelindi. Zira Mickey ve Minnie ilk kez 1928 yılında lisanslanmıştı. 2024 yılına girmemizle ile birlikte ilk versiyon Mickey ve Minnie’nin telif hakları da sona ermiş oldu. Bunların yanı sıra Peter Pan’ın da telif hakları sona ererek kamu malı mahiyetine dönüştü.

Daha Fazla Mickey Mouse Oyunu Gelecek! Mickey Mouse Filmi de Geliyor!

Mickey Mouse üzerindeki telif haklarının kalkmasının ardında, içeriğimizin başında da belirttiğimiz üzere; Mickey Mouse’tan ilham alan yeni korku oyunu Infestation 88 duyuruldu bile. 1-4 kişilik co-op hayatta kalma / korku oyunu olacak yapımın, Mickey Mouse tutkunlarınca beğenileceği düşünülüyor. Oyunun Türkçe dil desteğinin bulunacağını da belirtelim. Buna ek olarak 2024 yılı içerisinde ve ilerleyen süreçte çok daha fazla Mickey Mouse oyununun piyasaya çıkacağı düşünülüyor.

ABD merkezli olarak ortaya çıkmasına rağmen dünya çapında ünlü olan Mickey’in yalnızca oyunları değil, filmleri de izleyici ile buluşacak. Telif hakları süresi dolar dolmaz; Mickey’s Mouse Trap isminde de bir korku filmi duyuruldu. Söz konusu film hakkında henüz geniş bilgi bulunmamasına rağmen, ilerleyen dönemde kamuoyu ile film hakkında bilgilerin paylaşılacağı düşünülüyor.

Peter Pan Filmi de Geliyor!

Mickey Mouse ile birlikte telif hakkı süresi dolan bir diğer kahraman Peter Pan ile ilgili olarak da 2024 yılına girilir girilmez film duyuruldu. Bambi ve Peter Panskorku filmi de 2024 yılı içerisinde detaylarına ulaşacağımız yapımlardan biri olacak.