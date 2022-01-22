Micromax IN Note 2 25 Ocak’ta Geliyor!

Akıllı telefon üreticisi Micromax, 2 yıl önce çıkardığı IN Note 1 modelinin bir üstü olan IN Note 2 modelini önümüzdeki hafta satışa çıkarmayı planlıyor.

25 Ocak tarihinde tanıtılacak olan Micromax IN Note 2, yalnızca Flipkart üzerinde satılacak. Özellikleri konusunda remi bir açıklama gelmese de bazı özellikler belli olamaya başladı. Bazı sızıntılar ve Flipkart web sitesinden elden edilen bilgilere göre cihaz hakkında bazı bilgilere ulaşabiliyoruz.

IN Note 2, Helio G95 ile beraber geliyor. Ön kamera içerisinde yer alan selfie için bir kamera bölümü yer alıyor. 6.43 inç AMOLED ekrana sahip olan IN Note 2’nin çok şık bir dış tasarımı olacağı konuşuluyor. Özellikle arka tarafında çok göz alıcı bir tasarım olduğu sızan görüntülerde göze çarptı. Ayrıca 48 MP bir kamera ünitesi sahip olacak.

Batarya kapasitesi hakkında henüz hiçbir resmi haber yer almıyor. Ancak hızlı şarj desteği hakkında birkaç haber yer alıyor. Yer alan haberlere göre 30 W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Ayrıca IN Note 2’nin 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C girişi yer alacak. Şu ana kadar yayınlanan ve sızan bilgiler bu yönde oldu. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgilerin verileceğini tahmin ediyoruz. Özellikle teknoloji dünyasında nasıl karşılanacağı merak konusu olmuş durumda.

Ayrıca bkz: Lenovo 90,3 Milyon Bilgisayar Sattı – Dünya Lideri Oldu!