Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Microsoft 20 Mayıs Etkinliğinde Yeni Surface Ürünlerini Tanıtıyor Teknoloji Haberleri Microsoft 20 Mayıs Etkinliğinde Yeni Surface Ürünlerini Tanıtıyor Fatih Kuruçay 5 Görüntüleme

Windows 12’ye ilk bakışımızı beklerken, Microsoft’un 20 Mayıs için özel bir etkinlik planlamış olabileceği anlaşılıyor. Bu etkinlik, yaklaşan geliştirici konferansı Build 2024 öncesinde gerçekleşiyor. Medya kuruluşlarına gönderilen bir davetiyede Microsoft, CEO Satya Nadella’nın şirketin donanım ve yazılım genelinde yapay zeka vizyonunu özetleyen bir açılış konuşması yapacağını açıkladı. Özellikle, bu etkinlik canlı yayınlanmayacak, şahsen katılan gazetecilere özel olacak, dolayısıyla daha sonra izleyemeyeceksiniz.

Surface Pro 10 ürünü etkinlikte gelebilir

Etkinliğin, Microsoft’un gelecek cihazlarında ve Windows güncellemelerinde daha sıkı yapay zeka entegrasyonuna odaklanması bekleniyor. Ancak etkinliğin değindiği tek konu bu olmuyor. Verge, 20 Mayıs toplantısında Surface Pro 10’un tüketici versiyonlarını ve merakla beklenen Surface Laptop 6’yı da görmeyi bekleyebileceğimizi bildiriyor. Yaklaşan bu tüketici hedefli Surface makineleri potansiyel olarak Qualcomm’un en yeni Snapdragon X Elite işlemcilerini kullanan ilk makineler olabilir. Ayrıca kesinlikle Windows’ta yapay zeka destekli güçlü özellikler paketi sunmaya da odaklanacaklar.

Microsoft, Build 2024 konferansında “Yapay Zeka, Copilot’lar ve daha fazlası” hakkında güncelleme sözü verdi, bu nedenle Microsft Copilot ile ilgili bazı yeni duyurular da bekleniyor. Build 2024, 21 Mayıs Salı günü başlayacak ve 22 Mayıs’a kadar uzatılıyor.